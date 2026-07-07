Strong El Niño: Το φαινόμενο που ανησυχεί τους επιστήμονες και απειλεί με ακραίο καιρό τον πλανήτη

Ένα από τα ισχυρότερα επεισόδια του μετεωρολογικού φαινομένου El Niño των τελευταίων δεκαετιών βρίσκεται προ των πυλών, σύμφωνα με τις τελευταίες εκτιμήσεις επιστημόνων και μετεωρολογικών οργανισμών, με ορισμένα κλιματικά μοντέλα να δείχνουν ότι το φαινόμενο θα μπορούσε να φτάσει σε επίπεδα που δεν έχουν καταγραφεί τουλάχιστον από το 1950.

Οι μετεωρολόγοι παρακολουθούν στενά τον τροπικό Ειρηνικό Ωκεανό, καθώς οι ενδείξεις δείχνουν ότι το El Niño αναμένεται να ενισχυθεί γρήγορα τους επόμενους μήνες και να φτάσει στην κορύφωση της έντασής του από τα τέλη του φθινοπώρου έως τις αρχές του χειμώνα.

Ήδη, αρκετοί επιστήμονες και διεθνή μέσα ενημέρωσης χρησιμοποιούν ανεπίσημα τον όρο «Super El Niño» για να περιγράψουν το ενδεχόμενο ενός εξαιρετικά ισχυρού επεισοδίου.

Τα τελευταία χρόνια μόνο λίγα φαινόμενα έχουν φτάσει σε αντίστοιχη ένταση, με πιο πρόσφατο εκείνο της περιόδου 2015-2016, το οποίο θεωρήθηκε ένα από τα ισχυρότερα που έχουν καταγραφεί στη σύγχρονη ιστορία.

Ωστόσο, οι νέες προσομοιώσεις αφήνουν ανοικτό το ενδεχόμενο το φετινό El Niño να ξεπεράσει ακόμη και αυτά τα επίπεδα.

Τι είναι το El Niño και γιατί επηρεάζει ολόκληρο τον πλανήτη

Το El Niño είναι ένα φυσικό κλιματικό φαινόμενο που αποτελεί μέρος του κύκλου ENSO (El Niño–Southern Oscillation).

Εμφανίζεται όταν τα νερά στην επιφάνεια του τροπικού Ειρηνικού Ωκεανού, κυρίως κατά μήκος του Ισημερινού, θερμαίνονται περισσότερο από το φυσιολογικό.

Η αύξηση αυτή της θερμοκρασίας δεν παραμένει περιορισμένη στον ωκεανό. Η τεράστια ποσότητα θερμότητας που μεταφέρεται στην ατμόσφαιρα αλλάζει την παγκόσμια κυκλοφορία των ανέμων και επηρεάζει τα καιρικά μοτίβα σε πολλές περιοχές του κόσμου.

Ένα ισχυρό El Niño μπορεί να συνδεθεί με: εντονότερους καύσωνες, ακραίες βροχοπτώσεις και πλημμύρες, παρατεταμένες ξηρασίες, αλλαγές στις εποχικές βροχοπτώσεις και κατ'επέκταση πιέσεις στη γεωργική παραγωγή.

Αυτός είναι και ο λόγος που οι επιστήμονες δεν αντιμετωπίζουν το El Niño ως ένα απλό «ωκεάνιο φαινόμενο», αλλά ως έναν παράγοντα που μπορεί να επηρεάσει την οικονομία, την επισιτιστική ασφάλεια και τις ανθρωπιστικές ανάγκες σε παγκόσμιο επίπεδο.

We knew this Super #ElNiño would be intense. But it could end up being even worse than anticipated. Andrew Freedman @afreedma has the details.#Asiahttps://t.co/26ThFcudQe — CNN Asia Pacific PR (@cnnasiapr) July 7, 2026

Τα μοντέλα δείχνουν ένα πιθανό ιστορικό ρεκόρ

Οι τελευταίες προγνώσεις από υπολογιστικά μοντέλα έχουν αυξήσει σημαντικά τις πιθανότητες για ένα εξαιρετικά ισχυρό El Niño.

Ο Michael Tippett, επιστήμονας της ατμόσφαιρας στο Πανεπιστήμιο Columbia, σημείωσε ότι οι προβλέψεις ορισμένων μοντέλων βρίσκονται «κοντά σε πρωτοφανή επίπεδα».

«Νομίζω ότι είναι δίκαιο να πούμε ότι, ανάλογα με το μοντέλο, οι προβλέψεις είναι σχεδόν πρωτοφανείς», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι οι προβλέψεις μεγάλου βάθους δεν αποτελούν εγγύηση για το τελικό μέγεθος του φαινομένου. Ωστόσο, η τάση που καταγράφεται είναι ξεκάθαρη: κάθε νέα ανάλυση αυξάνει την πιθανότητα ενός πολύ ισχυρού επεισοδίου.

Ο κλιματικός επιστήμονας Zeke Hausfather, ο οποίος παρακολουθεί στενά τις προβλέψεις των μοντέλων, υπογραμμίζει ότι η επιστημονική κοινότητα μετακινείται προς την εκτίμηση ενός ακόμη ισχυρότερου φαινομένου.

«Οι αναλύσεις των μοντέλων δείχνουν σταθερά υψηλότερες πιθανότητες για ένα πολύ ισχυρό γεγονός σε σχέση με πριν από λίγους μήνες», ανέφερε.

Ο θερμός Ειρηνικός ενισχύει ήδη το φαινόμενο

Πέρα από τις θεωρητικές προβλέψεις, οι επιστήμονες παρατηρούν ήδη αλλαγές στον ωκεανό που ενισχύουν την ανησυχία.

Οι θερμοκρασίες στην περιοχή του Ειρηνικού που παρακολουθείται για το El Niño κινούνται σε επίπεδα ρεκόρ για την εποχή.

Παράλληλα, μεγάλες ποσότητες θερμού νερού μετακινούνται από τον δυτικό προς τον ανατολικό Ειρηνικό, ενισχύοντας τον μηχανισμό που τροφοδοτεί το φαινόμενο.

Αυτές οι παρατηρήσεις αποτελούν έναν από τους λόγους για τους οποίους οι νέες προβλέψεις εμφανίζονται πιο ακραίες σε σχέση με εκείνες προηγούμενων μηνών.

Ο μεγάλος άγνωστος παράγοντας: Ένας πλανήτης ήδη θερμότερος

Για πρώτη φορά στην κλιματική ιστορία, ένα πιθανό ακραίο El Niño εξελίσσεται σε έναν πλανήτη που έχει ήδη θερμανθεί σημαντικά εξαιτίας της ανθρώπινης δραστηριότητας.

Οι παγκόσμιες θερμοκρασίες της επιφάνειας των ωκεανών βρίσκονται σε ιστορικά υψηλά επίπεδα, ενώ η μέση θερμοκρασία της ατμόσφαιρας κινείται ανάμεσα στις υψηλότερες που έχουν καταγραφεί ποτέ.

Αυτό δημιουργεί ένα νέο επιστημονικό ερώτημα: κατά πόσο η κλιματική αλλαγή μπορεί να τροποποιήσει τις παραδοσιακές επιπτώσεις του El Niño.

Οι επιστήμονες σημειώνουν ότι κάθε El Niño έχει διαφορετική συμπεριφορά. Το προηγούμενο επεισόδιο, της περιόδου 2023-2024, δεν προκάλεσε σε όλες τις περιοχές τις αναμενόμενες αλλαγές στα καιρικά μοτίβα.

Ωστόσο, εκείνο το φαινόμενο δεν ήταν τόσο ισχυρό όσο προβλέπεται να είναι το νέο επεισόδιο.

Όσο μεγαλύτερη είναι η ένταση ενός El Niño, τόσο αυξάνονται οι πιθανότητες να επηρεαστούν περισσότερες περιοχές και περισσότερες ήπειροι.

Ο προειδοποιητικός συναγερμός του ΟΗΕ

Ο Παγκόσμιος Μετεωρολογικός Οργανισμός (WMO), η υπηρεσία του ΟΗΕ για το κλίμα και τον καιρό, έχει ήδη καλέσει τις κυβερνήσεις να προετοιμαστούν για πιθανές επιπτώσεις.

Ο οργανισμός επισημαίνει ότι ένα ισχυρό El Niño αυξάνει τον κίνδυνο για θερμικά επεισόδια στη στεριά αλλά και για θαλάσσιους καύσωνες.

Παράλληλα, ζητά από τις υπηρεσίες του ΟΗΕ να είναι έτοιμες για πιθανές ανθρωπιστικές ανάγκες που μπορεί να προκύψουν από ακραία καιρικά φαινόμενα.

Η γενική εκτίμηση είναι ότι το El Niño θα συνεχίσει να ενισχύεται κατά τους επόμενους μήνες, με τις σημαντικότερες επιπτώσεις να αναμένονται κατά τη διάρκεια του χειμώνα στο βόρειο ημισφαίριο.

Η απειλή για την παγκόσμια διατροφή

Οι συνέπειες ενός ισχυρού El Niño δεν σταματούν στον καιρό. Η γεωργία αποτελεί έναν από τους τομείς που μπορεί να δεχθούν σημαντικό πλήγμα.

Ιστορικά, φαινόμενα El Niño έχουν επηρεάσει την παραγωγή ρυζιού στην Ινδία και σε άλλες χώρες της Ασίας, προκαλώντας πιέσεις στις διεθνείς αγορές τροφίμων.

Μια μεγάλη πτώση στην παραγωγή βασικών προϊόντων μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση τιμών και να επιβαρύνει περισσότερο τις χώρες που ήδη αντιμετωπίζουν προβλήματα επισιτιστικής ασφάλειας.

Τι περιμένουν τώρα οι επιστήμονες

Το επόμενο διάστημα θεωρείται κρίσιμο. Οι επιστήμονες θα παρακολουθούν: τη θερμοκρασία των υδάτων στον τροπικό Ειρηνικό, την ένταση των ανέμων, τη μετακίνηση θερμών υδάτων,

την αλληλεπίδραση του El Niño με την κλιματική αλλαγή.

Το ενδεχόμενο ενός «Super El Niño» δεν σημαίνει ότι κάθε περιοχή του πλανήτη θα βιώσει ακραίες συνθήκες, αλλά αυξάνει σημαντικά την πιθανότητα σοβαρών μεταβολών σε παγκόσμια κλίμακα.

Η φετινή εξέλιξη θα αποτελέσει ένα ακόμη σημαντικό τεστ για το πώς ένα φυσικό κλιματικό φαινόμενο λειτουργεί μέσα σε έναν πλανήτη που είναι ήδη θερμότερος από ποτέ.



Πηγή: skai.gr

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