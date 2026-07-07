Ρόδος: Αναζητείται 25χρονος για κατοχή ναρκωτικών

Να ξεφορτωθεί ποσότητα κοκαΐνης μόλις αντιλήφθηκε ότι επίκειται αστυνομικός έλεγχος από αστυνομικούς της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) στη Ρόδο, επιχείρησε ένας 25χρονος. Η υπόθεση οδήγησε στην κατάσχεση συνολικά 217 γραμμαρίων κοκαΐνης και περίπου 60 γραμμαρίων κάνναβης, ενώ συνελήφθη μία 48χρονη γυναίκα.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Ελληνικής Αστυνομίας, το απόγευμα της Κυριακής 5 Ιουλίου, ο 25χρονος κινούνταν με δίκυκλη μοτοσικλέτα χωρίς πινακίδα κυκλοφορίας. Μόλις αντιλήφθηκε τους περιπολούντες αστυνομικούς και τον επικείμενο έλεγχο, πέταξε στο οδόστρωμα συσκευασία που περιείχε 214 γραμμάρια κοκαΐνης και ανέπτυξε ταχύτητα, καταφέρνοντας να διαφύγει. Η ποσότητα περισυνελέγη άμεσα από τους αστυνομικούς, οι οποίοι, ύστερα από επισταμένη έρευνα, κατάφεραν να ταυτοποιήσουν τα στοιχεία του 25χρονου. Ακολούθησε έρευνα στην κατοικία του, όπου εντοπίστηκε η 48χρονη σύνοικός του.

Κατά την έρευνα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ακόμη 2,6 γραμμάρια κοκαΐνης, 59,4 γραμμάρια κάνναβης, το ποσό των 2.040 ευρώ, μία ζυγαριά ακριβείας και ποσότητα σόδας, η οποία, σύμφωνα με την αστυνομία, χρησιμοποιείται για τη νόθευση της κοκαΐνης. Η 48χρονη συνελήφθη και σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών ουσιών. Οδηγήθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου, ενώ οι έρευνες των αστυνομικών συνεχίζονται για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του 25χρονου.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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