Ο Νάιτζελ Φάρατζ, επικεφαλής του λαϊκιστικού κόμματος Reform UK, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι στις 14:00 (τοπική ώρα) θα προχωρήσει σε δήλωση σχετικά με το μέλλον του στη δημόσια ζωή.

Ο Φάρατζ, από τις πλέον εμβληματικές προσωπικότητες της εκστρατείας υπέρ του Brexit, θεωρείται ένας από τους πιο επιδραστικούς πολιτικούς στη σύγχρονη βρετανική ιστορία. Εδώ και περισσότερο από έναν χρόνο, το Reform UK προηγείται σχεδόν σε όλες τις πανεθνικές δημοσκοπήσεις, ενώ έχει καταγράψει σημαντικές επιτυχίες στις τοπικές εκλογές, αμφισβητώντας την κυριαρχία που ασκούν εδώ και έναν αιώνα τα δύο μεγάλα κόμματα της Βρετανίας, οι Εργατικοί και οι Συντηρητικοί.

Ωστόσο, τις τελευταίες εβδομάδες ο Φάρατζ εμφανίζεται πιεσμένος, μετά τις αποκαλύψεις ότι αποδέχθηκε δωρεά ύψους 5 εκατομμυρίων λιρών από δισεκατομμυριούχο επενδυτή στον χώρο των κρυπτονομισμάτων, χωρίς να τη δηλώσει.

Παράλληλα, παραπέμφθηκε στην αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή δεοντολογίας, ύστερα από δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο δεν είχε δηλώσει και άλλες δωρεές. Ήδη βρίσκεται υπό έρευνα από την ίδια αρχή για την υπόθεση της δωρεάς των 5 εκατομμυρίων λιρών.

«Θα κάνω δήλωση για το μέλλον μου στη δημόσια ζωή στις 2 το μεσημέρι», ανέφερε ο ίδιος σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ.

Πηγή: skai.gr

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