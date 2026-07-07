Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Α.Κ.Α.Ε.Ε.) Χαλκίδας της Δ.Α.Ε.Ε. του Πυροσβεστικού Σώματος προχώρησε στη διερεύνηση των αιτίων πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε χθες 06 Ιουλίου 2026, στις 19:56, στη Δημοτική Κοινότητα Ερέτριας Ευβοίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, δύο ανήλικοι, ηλικίας 12 και 13 ετών, προκάλεσαν την πυρκαγιά από ρίψη κροτίδων, με αποτέλεσμα την εκδήλωση φωτιάς σε πρανές οδού. Για το περιστατικό κινητοποιήθηκαν άμεσα οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ ακολούθησε η προανακριτική διερεύνηση από το Α.Κ.Α.Ε.Ε. Χαλκίδας.

Μετά την ολοκλήρωση της προανακριτικής διαδικασίας, οι δύο ανήλικοι συνελήφθησαν στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, ενώ συνελήφθησαν και οι γονείς τους, ηλικίας 35 και 42 ετών, για παραμέληση της εποπτείας ανηλίκων.

Σημειώνεται ότι, από την 1η Ιανουαρίου έως και την 6η Ιουλίου 2026, έχουν επιβληθεί συνολικά 527 διοικητικά πρόστιμα, συνολικού ύψους 665.385,48 ευρώ, ενώ έχουν πραγματοποιηθεί 167 συλλήψεις στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας. Από αυτές, οι 154 (92,22%) αφορούν πυρκαγιές που προκλήθηκαν από αμέλεια και οι 13 (7,78%) από πρόθεση.

Η Διεύθυνση Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) και οι ανακριτικές υπηρεσίες του Πυροσβεστικού Σώματος παραμένουν σε αυξημένη επιχειρησιακή ετοιμότητα, διενεργώντας εντατικούς ελέγχους και προχωρώντας άμεσα στην απόδοση ευθυνών όπου διαπιστώνονται παραβάσεις.

Το Πυροσβεστικό Σώμα υπενθυμίζει ότι η συντριπτική πλειονότητα των πυρκαγιών εξακολουθεί να οφείλεται σε ανθρώπινη αμέλεια. Η τήρηση των μέτρων πυρασφάλειας και η αποφυγή ενεργειών που ενδέχεται να προκαλέσουν σπινθήρες ή ανάφλεξη αποτελούν βασική προϋπόθεση για την προστασία της ανθρώπινης ζωής, του φυσικού περιβάλλοντος και των περιουσιών των πολιτών.

Πηγή: skai.gr

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