Αξιωματικός της GUR ομολόγησε τη δολοφονία της ύποπτης για τη βόμβα στον Γερμολάγιεφ

Μία νέα, ακόμη πιο σκοτεινή διάσταση αποκτά η υπόθεση της βομβιστικής επίθεσης στο Μονακό κατά του Ουκρανού επιχειρηματία Βαντίμ Γερμολάγιεφ, μετά την αποκάλυψη ότι εν ενεργεία αξιωματικός της ουκρανικής στρατιωτικής υπηρεσίας πληροφοριών (GUR) φέρεται να ομολόγησε τη δολοφονία της Αναστασίας Μπερεζόφσκα, της γυναίκας που καταζητούνταν διεθνώς ως βασική ύποπτη για την επίθεση.

Η υπόθεση, που αρχικά έμοιαζε με μια στοχευμένη απόπειρα δολοφονίας ενός επιχειρηματία στο πριγκιπάτο, εξελίσσεται πλέον σε ένα πολύπλοκο θρίλερ με εμπλοκή προσώπων από τον χώρο των υπηρεσιών ασφαλείας της Ουκρανίας, οικονομικές διαδρομές μέσω τραπεζικών λογαριασμών και κρυπτονομισμάτων, αλλά και νέες έρευνες για τα πραγματικά κίνητρα πίσω από τις δύο διαδοχικές εγκληματικές ενέργειες.

Σύμφωνα με την ουκρανική Εθνική Αστυνομία, δύο άνδρες έχουν συλληφθεί για τη δολοφονία της Μπερεζόφσκα. Ο ένας είναι εν ενεργεία αξιωματικός της Κεντρικής Διεύθυνσης Πληροφοριών του υπουργείου Άμυνας της Ουκρανίας (GUR), ενώ ο δεύτερος είναι πρώην υπάλληλος των αρχών επιβολής του νόμου.

Οι ουκρανικές αρχές υποστηρίζουν ότι ο αξιωματικός παραδέχθηκε τη συμμετοχή του στη δολοφονία, ενώ εξετάζουν πλέον τον ρόλο και άλλων πιθανών εμπλεκομένων.

Η δολοφονία της βασικής υπόπτου αλλάζει την έρευνα

Η Αναστασία Μπερεζόφσκα είχε βρεθεί νεκρή στο Κίεβο, λίγες ημέρες μετά τη δημοσιοποίηση των στοιχείων της από τις αρχές του Μονακό και την έκδοση διεθνούς ειδοποίησης από την Interpol.

Η 39χρονη θεωρούνταν από τις αρχές του Μονακό το πρόσωπο που βρισκόταν πίσω από τη βομβιστική επίθεση της 29ης Ιουνίου, η οποία είχε ως στόχο τον 58χρονο Βαντίμ Γερμολάγιεφ, τη σύντροφό του Άννα Νασομπίνα και τον 13χρονο γιο της.

Οι ερευνητές είχαν υποστηρίξει ότι η Μπερεζόφσκα είχε μεταμφιεστεί σε άνδρα, είχε παρακολουθήσει την περιοχή και στη συνέχεια είχε αφήσει έναν εκρηκτικό μηχανισμό μέσα σε σακούλα αγορών. Η βόμβα φέρεται να ενεργοποιήθηκε από απόσταση τη στιγμή που τα θύματα βρίσκονταν κοντά στο σημείο.

Η επίθεση είχε προκαλέσει σοκ στο Μονακό. Ο Γερμολάγιεφ τραυματίστηκε σοβαρά και νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ενώ η Άννα Νασομπίνα υπέστη ακρωτηριασμό και των δύο ποδιών της. Ο 13χρονος γιος της τραυματίστηκε ελαφρύτερα και έδωσε κατάθεση στους ερευνητές.

Μετά την επίθεση, η Μπερεζόφσκα είχε γίνει αντικείμενο διεθνούς ανθρωποκυνηγητού, καθώς οι αρχές θεωρούσαν ότι είχε συνεργούς που τη βοήθησαν τόσο στην εκτέλεση του σχεδίου όσο και στη διαφυγή της.

Ο θάνατός της, όμως, στέρησε από τους ανακριτές ένα κρίσιμο πρόσωπο που θα μπορούσε να δώσει απαντήσεις για το ποιος σχεδίασε την επίθεση και ποιος βρισκόταν πίσω από αυτήν.

Χρήματα, κρυπτονομίσματα και το «σκοτεινό» δίκτυο

Οι έρευνες της ουκρανικής αστυνομίας αποκάλυψαν, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, ότι οι δύο συλληφθέντες είχαν πραγματοποιήσει επανειλημμένες μεταφορές χρημάτων προς λογαριασμούς της Μπερεζόφσκα.

Οι μεταφορές φέρεται να έγιναν τόσο μέσω τραπεζικών λογαριασμών όσο και μέσω κρυπτονομισμάτων, στοιχείο που οι αρχές εξετάζουν ως πιθανή ένδειξη οργανωμένης σχέσης μεταξύ των εμπλεκομένων.

Παράλληλα, σε έρευνα στο σπίτι ενός εκ των υπόπτων για τη δολοφονία, οι αρχές υποστηρίζουν ότι εντόπισαν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στο υπόγειο, ο οποίος φέρεται να χρησιμοποιούνταν για βασανισμούς.

Οι ανακριτές εξετάζουν εάν ο χώρος αυτός συνδέεται με άλλες εγκληματικές δραστηριότητες ή αν αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου δικτύου που δεν περιορίζεται μόνο στην υπόθεση Γερμολάγιεφ.

Το πιθανό κίνητρο: η παράνομη αγορά των τηλεφωνικών κέντρων

Ένα από τα βασικά σενάρια που εξετάζουν οι ουκρανικές αρχές αφορά οικονομικές διαφορές γύρω από την παράνομη δραστηριότητα τηλεφωνικών κέντρων (call centers), τα οποία χρησιμοποιούνται συχνά για μεγάλης κλίμακας απάτες σε βάρος πολιτών σε ευρωπαϊκές χώρες.

Σύμφωνα με ουκρανικά δημοσιεύματα, η βομβιστική επίθεση στο Μονακό ενδέχεται να σχετίζεται με διαμάχη για τον έλεγχο τέτοιων παράνομων δικτύων.

Το σενάριο αυτό, ωστόσο, δεν έχει επιβεβαιωθεί επισήμως από τις αρχές του Μονακό, οι οποίες συνεχίζουν να ερευνούν όλα τα πιθανά κίνητρα, συμπεριλαμβανομένων οικονομικών διαφορών, προσωπικών αντιπαραθέσεων αλλά και οργανωμένου εγκλήματος.

Ποιος είναι ο Βαντίμ Γερμολάγιεφ

Ο Βαντίμ Γερμολάγιεφ είναι ένας από τους γνωστότερους επιχειρηματίες ουκρανικής καταγωγής, με δραστηριότητες κυρίως στον χώρο των ακινήτων και των επενδύσεων.

Τα τελευταία χρόνια το όνομά του έχει βρεθεί στο επίκεντρο πολιτικών και οικονομικών αντιπαραθέσεων. Η Ουκρανία του επέβαλε κυρώσεις το 2023, υποστηρίζοντας ότι υπήρχαν επιχειρηματικές δραστηριότητες που συνδέονταν με την κατεχόμενη Κριμαία και οικονομικές σχέσεις με ρωσικά συμφέροντα.

Ο ίδιος έχει απορρίψει τις κατηγορίες.

Η επίθεση εναντίον του στο Μονακό είχε προκαλέσει ιδιαίτερη προσοχή, καθώς σημειώθηκε σε μία από τις πιο ασφαλείς και πλούσιες περιοχές της Ευρώπης, γεγονός που ενίσχυσε την εκτίμηση ότι πίσω από την επιχείρηση υπήρχε λεπτομερής σχεδιασμός.

Τα ερωτήματα που παραμένουν ανοιχτά

Παρά τις νέες συλλήψεις, η υπόθεση εξακολουθεί να αφήνει σημαντικά κενά.

Το βασικό ερώτημα είναι ποιος έδωσε την εντολή για τη δολοφονία της Μπερεζόφσκα και εάν η εξόντωσή της είχε ως στόχο να εμποδίσει την αποκάλυψη πληροφοριών για την επίθεση στο Μονακό.

Παράλληλα, οι αρχές καλούνται να απαντήσουν εάν η εμπλοκή ενός αξιωματικού της GUR αποτελεί μεμονωμένη εγκληματική ενέργεια ή εάν υπάρχουν ευρύτερες διασυνδέσεις.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν δημόσια στοιχεία που να δείχνουν ότι η ουκρανική στρατιωτική υπηρεσία πληροφοριών ως οργανισμός είχε οποιαδήποτε συμμετοχή. Οι αρχές εξετάζουν την υπόθεση ως ενέργεια συγκεκριμένων προσώπων.

Η υπόθεση Γερμολάγιεφ έχει πλέον μετατραπεί από μια βομβιστική επίθεση υψηλού προφίλ σε ένα πολύπλοκο δίκτυο ερωτημάτων γύρω από χρήματα, οργανωμένο έγκλημα, υπηρεσίες ασφαλείας και μια γυναίκα που θεωρούνταν το κλειδί της έρευνας, αλλά δεν πρόκειται ποτέ να καταθέσει ενώπιον δικαστηρίου.



Πηγή: skai.gr

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