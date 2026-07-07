ΗΠΑ: Μητέρα κατηγορούσε τα εμβόλια για τον θάνατο των παιδιών - Τώρα κατηγορείται για τη δολοφονία τους

Μια μητέρα από το Αϊντάχο των ΗΠΑ, η οποία ισχυριζόταν ότι τα δίδυμα παιδιά της πέθαναν πέρυσι μετά τον εμβολιασμό τους, είναι κατηγορούμενη για τη δολοφονία τους.

Το δικαστικό σώμα απήγγειλε κατηγορίες εναντίον της Άντρεα Σο, η οποία κατηγορείται ότι προκάλεσε τον θάνατο των 18 μηνών διδύμων της με ασφυξία, τον Μάιο του 2025.

Κατά την εμφάνισή της σε διαδικτυακή εκπομπή που παρήγαγε η «Children’s Health Defense» - μια ομάδα κατά των εμβολίων που ιδρύθηκε από τον νυν υπουργό Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών, Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ- η Σο είχε δηλώσει ότι τα δίδυμά της πέθαναν εξαιτίας των εμβολίων. Σημειώνεται ότι ο Κένεντι δεν συνδέεται πλέον με την ομάδα από τον Δεκέμβριο του 2024, όταν παραιτήθηκε επίσημα από τη θέση του προέδρου για να ενταχθεί στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ.

Η 23χρονη Σο συνελήφθη από αστυνομικούς την Τρίτη και παραπέμφθηκε στο δικαστήριο την Πέμπτη. Κρατείται με εγγύηση 2 εκατομμυρίων δολαρίων και ενδέχεται να αντιμετωπίσει ισόβια κάθειρξη ή τη θανατική ποινή, εάν καταδικαστεί για φόνο πρώτου βαθμού. Η επόμενη εμφάνισή της στο δικαστήριο έχει οριστεί για τις 14 Ιουλίου, σύμφωνα με το CNN.

Ο Τζο Φιλικέτι, δικηγόρος που εκπροσωπεί τη Σο, δήλωσε ότι η πελάτισσά του «αρνείται τα πάντα» και ότι η πολιτεία «δεν μπορεί να αποδείξει» τις ποινικές κατηγορίες. «Θα την υπερασπιστούμε με όλη μας την καρδιά», πρόσθεσε ο ίδιος.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής της τον Μάιο του 2025 στην εκπομπή της «Children’s Health Defense», η Σο είχε ισχυριστεί πως βρήκε τα παιδιά της νεκρά στο δωμάτιό τους λίγες μέρες αφότου έκαναν το εμβόλιο της γρίπης και άλλα εμβόλια ρουτίνας. «Τους έκαναν τα εμβόλια ταυτόχρονα δύο νοσοκόμες. Και αρρώστησαν», είχε αναφέρει χαρακτηριστικά.

Από την πλευρά τους, οι ειδικοί επισημαίνουν κατηγορηματικά ότι τα παιδικά εμβόλια για τα οποία γίνεται λόγος και τα οποία προστατεύουν από την ηπατίτιδα Α, τη γρίπη, τη διφθερίτιδα, τον τέτανο και τον κοκκύτη (DTaP), είναι απολύτως ασφαλή και αποτελεσματικά.

Η Σο είναι επίσης ενάγουσα σε ομοσπονδιακή αγωγή που ασκήθηκε από την οργάνωση Children’s Health Defense κατά της Αμερικανικής Ακαδημίας Παιδιατρικής.

Η αγωγή, η οποία κατατέθηκε τον Ιανουάριο στο ομοσπονδιακό δικαστήριο της Ουάσιγκτον, κατηγορεί την Ακαδημία για οργανωμένο έγκλημα, υποστηρίζοντας ότι «εξαπατά τις αμερικανικές οικογένειες για την ασφάλεια του προγράμματος παιδικών εμβολιασμών εδώ και αρκετές δεκαετίες».

Στο σχετικό δικόγραφο, η Σο περιγράφεται ως μια μητέρα «της οποίας τα παιδιά πέθαναν μετά από εμβολιασμούς ρουτίνας που έγιναν σύμφωνα με τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ακαδημίας».

Η Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής έχει ήδη ζητήσει επίσημα από το δικαστήριο την απόρριψη της συγκεκριμένης αγωγής.

Πηγή: skai.gr

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