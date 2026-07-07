Μολδαβία: Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης θα ασκήσει χρέη πρωθυπουργού

Η πρόεδρος της Μολδαβίας Μάια Σάντου ονόμασε σήμερα τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης Εουτζένιου Οσμοτσέσκου, πρώην αξιωματούχο διεθνούς χρηματοπιστωτικού θεσμού, για να ασκήσει χρέη πρωθυπουργού ώστε να αντικαταστήσει τον Αλεξάντρου Μουντεάνου, που παραιτήθηκε ξαφνικά την Παρασκευή.

Ο Μουντεάνου είχε πει ότι δεν μπορούσε πλέον να συνεχίσει τη δουλειά του σύμφωνα με τις αρχές του.

Ο Οσμοτσέσκου, που είναι επίσης υπουργός Οικονομικής Ανάπτυξης και Ψηφιοποίησης, αναλαμβάνει καθήκοντα αύριο Τετάρτη, σύμφωνα με το διάταγμα της Σάντου.

Προτού γίνει μέλος της κυβέρνησης, εργάστηκε στο International Finance Corporation, το σκέλος της Παγκόσμιας Τράπεζας για τον ιδιωτικό τομέα.

«Θα ήθελα να τον ευχαριστήσω γιατί αναλαμβάνει αυτή την ευθύνη και να του ευχηθώ κάθε επιτυχία σε αυτή την αποστολή», ανέφερε ο Μουντεάνου σε ανάρτηση στο Facebook.

Η Σάντου δήλωσε στους δημοσιογράφους την Παρασκευή πως θα είχε διαβουλεύσεις με κοινοβουλευτικά κόμματα αυτήν την εβδομάδα για να διορίσει τον διάδοχο του Μουντεάνου.

Το φιλοευρωπαϊκό Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης (PAS) της προέδρου διαθέτει πλειοψηφία στο κοινοβούλιο που έχει 101 έδρες.

Ο Μουντεάνου είχε διοριστεί μετά τις βουλευτικές εκλογές του Σεπτεμβρίου, στις οποίες το PAS κατήγαγε συντριπτική νίκη έναντι φιλορωσικού αντίπαλου κόμματος, εξασφαλίζοντας νέα θητεία.

Ο Οσμοτσέσκου θα προεδρεύσει αύριο συνεδρίασης της κυβέρνησης, η οποία παραμένει ως προσωρινή μέχρι τον διορισμό νέας από το κοινοβούλιο.

Πηγή: skai.gr

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