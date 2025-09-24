Τουλάχιστον ένα άτομο σκοτώθηκε και άλλα δύο τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε εγκατάσταση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE - Immigration and Customs Enforcement office) την Τετάρτη στο Ντάλας, Τέξας, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι ο ύποπτος δράστης βρισκόταν σε ένα διπλανό κτίριο, κατάφερε να πυροβολήσει τρία άτομα και έβαλε τέλος στη ζωή του.

«Η προκαταρκτική έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ένας ύποπτος άνοιξε πυρ σε κυβερνητικό κτίριο από παρακείμενο κτίριο», αναφέρει σε ανάρτησή της η αστυνομία του Ντάλας και προσθέτει:

«Δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα από πυροβολισμούς. Ένα θύμα πέθανε επί τόπου. Ο ύποπτος είναι νεκρός».

On September 24, 2025, at about 6:40 a.m., Dallas Police responded to an assist officer call in the 8100 block of north Stemmons Freeway. The preliminary investigation determined that a suspect opened fire at a government building from an adjacent building. Two people were… — Dallas Police Dept (@DallasPD) September 24, 2025

Η αστυνομία του Ντάλας αναφέρει ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι αργότερα σήμερα θα πραγματοποιηθεί σχετική ενημέρωση.

«Οι λεπτομέρειες δεν είναι ακόμη γνωστές, αλλά μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπήρξαν πολλαπλοί τραυματισμοί και θάνατοι», δήλωσε από την πλευρά της η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ σε ανάρτησή της στο X. Η ίδια πρόσθεσε ότι ο δράστης είναι νεκρός αφού αυτοτραυματίστηκε και ότι δεν είναι μέχρι στιγμής γνωστό το κίνητρο της επίθεσης.

There was a shooting this morning at the Dallas @ICEgov Field Office. Details are still emerging but we can confirm there were multiple injuries and fatalities.



The shooter is deceased by a self-inflicted gun shot wound.



While we don’t know motive yet, we know that our ICE… — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) September 24, 2025

🚨BREAKING🚨:DALLAS ICE SHOOTING: ⚠️



A white male opened fire on ICE detainees from a rooftop at a Dallas facility. At least 3 victims are in critical condition. Authorities confirm the shooter is dead. Investigation ongoing into motives and possible accomplices. - FOX 4 pic.twitter.com/yPl3DNyqr3 — The_Independent (@TheIndeWire) September 24, 2025

Ο αναπληρωτής διευθυντής της ICE, Τοντ Λάιονς, δήλωσε νωρίτερα την Τετάρτη στο CNN ότι τρεις άνθρωποι πυροβολήθηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Η αστυνομία έσπευσε στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας στο βορειοδυτικό Ντάλας περίπου στις 7:30 π.μ. τοπική ώρα. Ο δράστης εντοπίστηκε νεκρός στην οροφή ενός κοντινού κτιρίου, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Στο σημείο όπως φαίνεται σε βίντεο υπάρχει ισχυρή αστυνομική παρουσία.

#BREAKING - A shooting at an ICE field office in Dallas has left three people in critical condition and the suspected shooter dead, two Homeland Security officials tell CBS News. https://t.co/7YW7AO1ZnQ pic.twitter.com/UitsJvChNG — CBS News Texas (@CBSNewsTexas) September 24, 2025

«Η εμμονική επίθεση κατά των αρχών επιβολής του νόμου, ιδίως της ICE, πρέπει να σταματήσει», έγραψε ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέιμς Ντέιβιντ Βανς σε ανάρτησή του στο X.

«Προσεύχομαι για όλους όσους τραυματίστηκαν σε αυτή την επίθεση και τις οικογένειές τους», πρόσθεσε ο ίδιος.

The obsessive attack on law enforcement, particularly ICE, must stop. I'm praying for everyone hurt in this attack and for their families. https://t.co/wEN3sqyGyQ — JD Vance (@JDVance) September 24, 2025

Η ίδια εγκατάσταση της ICE έλαβε απειλές για βόμβα τον Αύγουστο



Ένας άνδρας συνελήφθη τον Αύγουστο αφού εισήλθε στη συγκεκριμένη εγκατάσταση της ICE στο Ντάλας ισχυριζόμενος ότι είχε μια βόμβα στο σακίδιό του, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Ο 36χρονος Αμερικανός πολίτης, είχε δείξει στο προσωπικό ασφαλείας του κτιρίου μια συσκευή στον καρπό του, την οποία είχε περιγράψει ως «πυροκροτητή» βόμβας, όπως ανέφερε το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.