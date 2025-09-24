Λογαριασμός
Συναγερμός στο Ντάλας: Τουλάχιστον 1 νεκρός από πυροβολισμούς σε εγκατάσταση της ICE - Νεκρός ο δράστης

Ο δράστης αυτοτραυματίστηκε θανάσιμα - Άνοιξε πυρ από παρακείμενο κτίριο - Ένα θύμα πέθανε στο σημείο - Δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο

UPDATE: 17:13
Texas

Τουλάχιστον ένα άτομο σκοτώθηκε και άλλα δύο τραυματίστηκαν από πυροβολισμούς σε εγκατάσταση της Υπηρεσίας Μετανάστευσης και Τελωνείων των ΗΠΑ (ICE - Immigration and Customs Enforcement office) την Τετάρτη στο Ντάλας, Τέξας, σύμφωνα με την τοπική αστυνομία.

Οι Αρχές ανακοίνωσαν ότι ο ύποπτος δράστης βρισκόταν σε ένα διπλανό κτίριο, κατάφερε να πυροβολήσει τρία άτομα και έβαλε τέλος στη ζωή του.

«Η προκαταρκτική έρευνα κατέληξε στο συμπέρασμα ότι ένας ύποπτος άνοιξε πυρ σε κυβερνητικό κτίριο από παρακείμενο κτίριο», αναφέρει σε ανάρτησή της η αστυνομία του Ντάλας και προσθέτει:

«Δύο άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα από πυροβολισμούς. Ένα θύμα πέθανε επί τόπου. Ο ύποπτος είναι νεκρός».

Η αστυνομία του Ντάλας αναφέρει ότι η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη και ότι αργότερα σήμερα θα πραγματοποιηθεί σχετική ενημέρωση. 

«Οι λεπτομέρειες δεν είναι ακόμη γνωστές, αλλά μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι υπήρξαν πολλαπλοί τραυματισμοί και θάνατοι», δήλωσε από την πλευρά της η υπουργός Εσωτερικής Ασφάλειας Κρίστι Νόεμ σε ανάρτησή της στο X. Η ίδια πρόσθεσε ότι ο δράστης είναι νεκρός αφού αυτοτραυματίστηκε και ότι δεν είναι μέχρι στιγμής γνωστό το κίνητρο της επίθεσης.

Ο αναπληρωτής διευθυντής της ICE, Τοντ Λάιονς, δήλωσε νωρίτερα την Τετάρτη στο CNN ότι τρεις άνθρωποι πυροβολήθηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο.

Η αστυνομία έσπευσε στις εγκαταστάσεις της υπηρεσίας στο βορειοδυτικό Ντάλας περίπου στις 7:30 π.μ. τοπική ώρα. Ο δράστης εντοπίστηκε νεκρός στην οροφή ενός κοντινού κτιρίου, σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης. 

Στο σημείο όπως φαίνεται σε βίντεο υπάρχει ισχυρή αστυνομική παρουσία.

«Η εμμονική επίθεση κατά των αρχών επιβολής του νόμου, ιδίως της ICE, πρέπει να σταματήσει», έγραψε ο Αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέιμς Ντέιβιντ Βανς σε ανάρτησή του στο X.

«Προσεύχομαι για όλους όσους τραυματίστηκαν σε αυτή την επίθεση και τις οικογένειές τους», πρόσθεσε ο ίδιος.

Η ίδια εγκατάσταση της ICE έλαβε απειλές για βόμβα τον Αύγουστο

Ένας άνδρας συνελήφθη τον Αύγουστο αφού εισήλθε στη συγκεκριμένη εγκατάσταση της ICE στο Ντάλας ισχυριζόμενος ότι είχε μια βόμβα στο σακίδιό του, σύμφωνα με το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

Ο 36χρονος Αμερικανός πολίτης, είχε δείξει στο προσωπικό ασφαλείας του κτιρίου μια συσκευή στον καρπό του, την οποία είχε περιγράψει ως «πυροκροτητή» βόμβας, όπως ανέφερε το Υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας.

