Ιταλική φρεγάτα για την ανθρωπιστική αποστολή στη Γάζα

Οι συμμετέχοντες στην αποστολή, η οποία οργανώθηκε για μεταφορά ανθρωπιστικής βοήθειας στον άμαχο πληθυσμό της Γάζας, κατήγγειλαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι τρία σκάφη υπέστησαν σοβαρές ζημιές, ότι δημιουργήθηκε πρόβλημα στο ασύρματο σύστημα επικοινωνίας των σκαφών και ότι «το Ισραήλ με τις επιθέσεις αυτές προσπαθεί να τσακίσει την ψυχολογία τους».



Στην αποστολή συμμετέχει μεγάλος αριθμός Ιταλών πολιτών, βουλευτών και ευρωβουλευτών. «Προς υπεράσπιση της ακεραιότητάς τους, ζητήσαμε από την κυβέρνηση του Ισραήλ, οποιαδήποτε στρατιωτική επιχείρηση σε διεθνή χωρικά ύδατα να πραγματοποιείται πάντα με σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο», δήλωσε ο Ιταλός υπουργός Εξωτερικών Αντόνιο Ταγιάνι.



«Ο Νετανιάχου έχει ξεπεράσει κάθε όριο, αλλά η αποφαστικότητά μας είναι ισχυρότερη από ποτέ άλλοτε», διαμήνυσαν οι ακτιβιστές. Κατήγγειλαν, δε, ότι δέχθηκαν επίθεση με «ηχητικές βόμβες» και ρίψη σπρέι που προκαλούν προβλήματα στα μάτια. Επιβαίνουν σε πάνω από πενήντα πλοιάρια, τα οποία σάλπαραν την περασμένη Παρασκευή από την Σικελία και την Ελλάδα, με προορισμό την Γάζα.

Η πρόταση του Ισραήλ ...

Η κυβέρνηση του Ισραήλ, από την πλευρά της, κάλεσε τους συμμετέχοντες στην αποστολή να κατευθυνθούν προς το Άσκελον, να της παραδώσουν τα τρόφιμα και πρόσθεσε ότι στην συνέχεια, «πρόκειται να μεταφερθούν στην πόλη της Γάζα».



Η Ιταλίδα εκπρόσωπος της Sumud Flottilla Μαρία Έλενα Ντέλια, απέρριψε την πρόταση και ζήτησε να παρασχεθεί από τον ΟΗΕ και τις ευρωπαϊκές χώρες, ένοπλή προστασία στην αποστολή, μέχρι να μπορέσει να φτάσει στον προορισμό της. «Με τις επιθέσεις που δεχθήκαμε, καταστρατηγείται απόλυτα κάθε έννοια νομιμότητας», είπε χαρακτηριστικά.



Σε ένδειξη διαμαρτυρίας , η ιταλική αντιπολίτευση του Δημοκρατικού Κόμματος, των Πέντε Αστέρων και τη Αριστεράς και Οικολόγων, προχώρησε το πρωί σε κατάληψη της αίθουσας της Βουλής και ζήτησε να συγκληθεί άμεσα η επιτροπή των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων, για να συζητηθεί το σοβαρότατο αυτό συμβάν. Παράλληλα, κάλεσαν την κυβέρνηση Μελόνι να πάρει σαφή θέση επί του θέματος με αναλυτική τοποθέτηση στο κοινοβούλιο. Σήμερα το μεσημέρι ο Ιταλός υπουργός Άμυνας Γκουίντο Κροζέτο δήλωσε ότι έχει δώσει εντολή ώστε η ιταλική φρεγάτα Fasan να πλεύσει προς το σημείο όπου βρίσκεται η Global Sumud Flottilla ως εγγύηση της ακεραιότητας των Ιταλών πολιτών που μεταβαίνουν στα πλοιαριά της.



Πηγή: Deutsche Welle

