Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν και τρεις τραυματίσθηκαν σήμερα από επίθεση ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών (drones) στην πόλη Νοβοροσίσκ ((Κράι Κρασνοντάρ) στη νότια Ρωσία.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα, από την επίθεση των drones υπέστησαν ζημιές πέντε κατοικίες, συμπεριλαμβανομένου ενός ξενοδοχείου στο κέντρο της πόλης.

Τα συντρίμμια έπεσαν πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα ενώ ένα από τα πολυώροφα κτίρια που δέχτηκαν επίθεση πήρε φωτιά.

Двое человек погибли, трое пострадали при атаке беспилотников на Новороссийск



В результате налета дронов повреждения получили пять жилых домов, в том числе здание гостиницы в Новороссийске. Обломки упали на припаркованные автомобили.



Одна из атакованных многоэтажек загорелась.… pic.twitter.com/KVwH8q7SiM — SOTA (@Sota_Vision) September 24, 2025

To Νοβοροσίσκ είναι το μεγαλύτερο ρωσικό λιμάνι της Μαύρης Θάλασσας.

Την είδηση για τα θύματα της επίθεσης ανακοίνωσε ο κυβερνήτης της περιοχής Κρασνοντάρ, Βένιαμιν Κοντράτιεφ, με ανάρτηση του στο δικό το κανάλι στην εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Telegram.

Επιθέσεις ουκρανικών μη επανδρωμένων αεροσκαφών έγιναν νωρίτερα σήμερα και στο ρωσικό πετροχημικό συγκρότημα στο Σαλαβάτ και σε ενεργειακή υποδομή στο Βόλγκογκραντ.

Το πετροχημικό συγκρότημα του Σαλαβάτ στη ρωσική δημοκρατία του Μπασκορτοστάντ, το οποίο ελέγχεται από τη γιγάντια εταιρεία ενέργειας Gazprom,τυλίχτηκε στις φλόγες. Υπηρεσίες άμεσης δράσης λαμβάνουν μέτρα για να κατασβέσουν την πυρκαγιά που προκλήθηκε από την επίθεση, δήλωσε ο κυβερνήτης.

