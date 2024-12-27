Νότια Κορέα: Υπερψηφίστηκε η πρόταση μομφής κατά και του υπηρεσιακού προέδρου Χαν Ντουκ Σου

Πολιτική κρίση στη Νότια Κορέα. Το κοινοβούλιο της ασιατικής χώρας υπερψήφισε την πρόταση μομφής κατά του υπηρεσιακού προέδρου της Χαν Ντουκ Σου, δύο εβδομάδες αφότου το κοινοβούλιο ψήφισε για την παραπομπή του προέδρου Γιουν Σουκ Γιολ.



Συνολικά 192 βουλευτές ψήφισαν υπέρ της παραπομπής του, σαφώς περισσότερες από τις 151 ψήφους που απαιτούνταν.

Ο πρωθυπουργός Χαν ανέλαβε το ρόλο μετά την παραπομπή του προέδρου Γιουν από το κοινοβούλιο μετά την αποτυχημένη προσπάθειά του να επιβάλει στρατιωτικό νόμο στις 3 Δεκεμβρίου.



Ο Χαν υποτίθεται ότι θα οδηγούσε τη χώρα σε πολιτική σταθερότητα, αλλά οι βουλευτές της αντιπολίτευσης υποστήριξαν ότι αρνούνταν τα αιτήματά τους να ολοκληρώσει τη διαδικασία παραπομπής του Γιουν.

Οι νομοθέτες από το κυβερνών Κόμμα Λαϊκής Εξουσίας (PPP) του Γιουν και του Χαν διαμαρτυρήθηκαν μετά την ανακοίνωση του προέδρου της Εθνοσυνέλευσης ότι θα χρειάζoνταν μόνο 151 ψήφοι για την ψήφιση του νομοσχεδίου παραπομπής.



Αυτό σήμαινε ότι, σε αντίθεση με τις 200 ψήφους που απαιτούνται για την παραπομπή του Γιουν, αυτή τη φορά δεν θα χρειαζόταν καμία ψήφος από τους κυβερνώντες νομοθέτες για να παραπεμφθεί ο Χαν στο κοινοβούλιο.



Οι βουλευτές του κυβερνώντος κόμματος συγκεντρώθηκαν και στη μέση της ψηφοφορίας άρχισαν να φωνάζουν «άκυρο!» και «κατάχρηση εξουσίας!» καλώντας τον πρόεδρο της Βουλής να παραιτηθεί. Οι περισσότεροι από αυτούς μποϊκόταραν την ψηφοφορία.

Η αντιπολίτευση κατέθεσε για πρώτη φορά πρόταση μομφής κατά του Χαν την Πέμπτη, καθώς μπλόκαρε τον διορισμό τριών δικαστών που είχε επιλέξει το κοινοβούλιο για να επιβλέπουν την υπόθεση του Γιουν.

Ο Γιουν έχει τεθεί σε διαθεσιμότητα εν αναμονή της ετυμηγορίας του Συνταγματικού Δικαστηρίου, το οποίο χρειάζεται πλειοψηφία δύο τρίτων για να εκδώσει απόφαση. Ωστόσο τρεις από τις εννέα έδρες του είναι κενές λόγω της συνταξιοδότησης το φθινόπωρο αυτών που τις κατείχαν.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.