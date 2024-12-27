Βρετανία: Εντόπισε το χαμένο του Nokia 3310 μετά από 22 χρόνια, και… λειτουργούσε ακόμα

Βρετανός ανακάλυψε ότι το χαμένο κινητό τηλέφωνό του, το θρυλικό Nokia 3310, λειτουργεί… εδώ και 22 χρόνια, προκαλώντας έκπληξη αλλά και νοσταλγία στους λάτρεις της τεχνολογίας σε όλο τον κόσμο.



Γνωστό για την ανθεκτικότητά του και τη μεγάλης διάρκειας μπαταρία του (κανείς δεν πίστευε τόσο μεγάλης διάρκειας…), το Nokia 3310 ήταν κάποτε μια εμβληματική συσκευή, που είχε κερδίσει εξαιρετικές κριτικές για την αξιοπιστία της.

Ο Βρετανός εντόπισε πρόσφατα το παλιό του τηλέφωνο και έμεινε έκπληκτος όταν το βρήκε να λειτουργεί, έχοντας ακόμα μπαταρία, μετά από δύο ολόκληρες δεκαετίες.



Οι φωτογραφίες του τηλεφώνου και της άθικτης μπαταρίας του έγιναν viral, αναζωπυρώνοντας τον θαυμασμό για την εμβληματική συσκευή.



Ενώ πολλοί βλέπουν το Nokia 3310 κάτι σαν τα… Lada στα αυτοκίνητα, ως σύμβολο άφθαρτης τεχνολογίας, αυτή η ανακάλυψη οδηγεί σε συζητήσεις για την απαράμιλλη ποιότητα κατασκευής του σε σύγκριση με τα σύγχρονα έξυπνα κινητά τηλέφωνα. Ένα είναι βέβαιο: το «χαζό» 3310 με τις βασικές λειτουργίες, που πολλοί μεγαλύτεροι από μας είχαν στην κατοχή τους, διαθέτει πολύ καλύτερη μπαταρία από τα σημερινά πανάκριβα κινητά.

Πηγή: skai.gr

