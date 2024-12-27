Ριαμπκόφ: Η Ρωσία εξετάζει διάφορες επιλογές, αν οι ΗΠΑ προχωρήσουν σε πυρηνική δοκιμή

Ο Ρώσος υφυπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Ριαμπκόφ προειδοποίησε την επόμενη κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ ότι η Μόσχα εξετάζει ένα «εύρος πιθανών βημάτων» που αφορούν τις πυρηνικές δοκιμές λόγω της ακραίας, όπως τη χαρακτήρισε, θέσης του Ρεπουμπλικάνου στο θέμα.

Όπως ανέφερε η εφημερίδα Kommersant, ο Ριαμπκόφ, αρμόδιος για τον έλεγχο των όπλων, δήλωσε ότι ο νεοεκλεγείς πρόεδρος των ΗΠΑ είχε υιοθετήσει ακραία θέση αναφορικά με τη Συνθήκη για την Πλήρη Απαγόρευση των Πυρηνικών Δοκιμών (CTBT) στη διάρκεια της πρώτης θητείας του.

«Η διεθνής κατάσταση είναι εξαιρετικά δύσκολη αυτή τη στιγμή, η αμερικανική πολιτική σε διάφορες εκφάνσεις της είναι εξαιρετικά εχθρική προς εμάς σήμερα», τόνισε ο Ρώσος υφυπουργός.

«Οπότε, δεν υπάρχουν εξαιρέσεις στις ενέργειες στις οποίες θα επιλέξουμε να προβούμε προκειμένου να εγγυηθούμε την ασφάλεια, όπως (δεν υπάρχουν εξαιρέσεις) στο σύνολο των πιθανών μέτρων και ενεργειών για να το πετύχουμε αυτό και για να στείλουμε τα κατάλληλα πολιτικά μηνύματα», εξήγησε ο Ριαμπκόφ.

Στη διάρκεια της πρώτης θητείας του Τραμπ στην αμερικανική προεδρία (2017-2021), η κυβέρνησή του συζήτησε το ενδεχόμενο να πραγματοποιήσει την πρώτη πυρηνική δοκιμή από το 1992, όπως ανέφερε σε άρθρο της το 2020 η Washington Post.

Μετά την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης η Ρωσία δεν έχει πραγματοποιήσει πυρηνική δοκιμή. Η τελευταία πυρηνική δοκιμή από τη Σοβιετική Ένωση χρονολογείται το 1990.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν έχει επισημάνει ότι η Μόσχα θα εξέταζε το ενδεχόμενο διεξαγωγής πυρηνικής δοκιμής, αν το πράξουν πρώτα οι ΗΠΑ.

Σύμφωνα με την Arms Control Association, από το 1991 και την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης μόνο μερικές χώρες έχουν πραγματοποιήσει πυρηνική δοκιμή: οι ΗΠΑ το 1992, η Κίνα και η Γαλλία το 1996, η Ινδία και το Πακιστάν το 1998 και η Βόρεια Κορέα το 2017.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

