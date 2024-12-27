Κίνα: Δέος για το νέο μαχητικό αεροσκάφος με τον διαστημικό σχεδιασμό

Ένα νέο κινεζικό μαχητικό αεροσκάφος, με «διαστημικό» σχεδιασμό, έχει καταπλήξει, αλλά και φοβίσει, την κοινή γνώμη αφότου εντοπίστηκε στο παρθενικό του ταξίδι.



Το κρυφό «υπερόπλο» εντοπίστηκε πάνω από την Κίνα, και σύμφωνα με τις εικασίες, η κομμουνιστική χώρα μπορεί να είναι στα πρόθυρα της αποκάλυψης νέου έκτης γενιάς πολεμικού αεροσκάφους υπερυψηλών επιδόσεων, σχολιάζει η Daily Mail.





Σύμφωνα με τον ιστότοπο αμυντικών ειδήσεων και αναλύσεων The War Zone, το μαχητικό εικάζεται ότι έχει την ικανότητα να πετάει κοντά στο διάστημα, και έχει σχεδιαστεί για να στοχεύει αμερικανικά αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης και ιπτάμενα τάνκερ που δεν μπορούσαν να προσεγγιστούν πριν.



«Αλλά πάνω απ' όλα, θα μπορούσε να πετάξει σε μεγάλες αποστάσεις και να περιπλανηθεί για μεγάλες περιόδους μακριά από τη βάση του, χωρίς εναέρια υποστήριξη καυσίμων - κάτι που σήμερα στερείται η Κίνα έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε ο ιστότοπος.



Το νέο αεροσκάφος εντοπίστηκε δίπλα σε ένα Chengdu J-20, τη σημερινή γενιά κινεζικών μαχητικών.



Το The War Zone δήλωσε ότι το αεροπλάνο εντοπίστηκε να πραγματοποιεί δοκιμαστική πτήση κατά τη διάρκεια της ημέρας, παράλληλα με το μαχητικό της τρέχουσας γενιάς που χρησίμευε ως αεροπλάνο καταδίωξης. Εθεάθη να πετάει με ανοιχτό τον εξοπλισμό προσγείωσης, μια τυπική πρακτική κατά τα πρώτα στάδια δοκιμών.





Πρόκειται για ένα μεγάλο τρικινητήριο πολεμικό αεροπλάνο με πτέρυγα τύπου διαμαντιού χωρίς κάθετα πτερύγια - κάτι που μπορεί να βοηθάει το αεροσκάφος να αποφεύγει τον εντοπισμό από ραντάρ.

Ο σχεδιασμός του τζετ οδήγησε επίσης σε κάποιες εικασίες ότι μπορεί να έχει τρεις κινητήρες - χαρακτηριστικό πολύ ανορθόδοξο στην αεροναυπηγική.





Λέγεται ότι αυτό οφείλεται στο υψηλότερο βάρος του αεροσκάφους, το οποίο θα χρειαζόταν περισσότερους κινητήρες για την επίτευξη επιθετικών στόχων - ειδικά για πτήσεις υψηλής ταχύτητας και λειτουργίες σε μεγάλα ύψη.



Ο απόστρατος πτέραρχος της Πολεμικής Αεροπορίας Μαρκ Κέλι, είχε δηλώσει ότι δεν θα αποτελούσε έκπληξη εάν η Κίνα εργαζόταν σε μια νέα γενιά μαχητικών αεροσκαφών. Προειδοποίησε ότι στην Κίνα «δεν είναι βλάκες. Ξέρουν τι κάνουν ». Πρόσθεσε ότι ανέμενε πως το κινεζικό πρόγραμμα αεροσκαφών έκτης γενιάς θα περιλαμβάνει μια «εκθετική» βελτίωση στα stealth χαρακτηριστικά σε σύγκριση με τις τρέχουσες πλατφόρμες.

China Stuns With Heavy Stealth Tactical Jet’s Sudden Appearance



This is the most advanced flying machine we have seen out of China, lacking any tails and packing stealth and long range.



Story + prelim analysis: https://t.co/J0XBVFKV3J — The War Zone (@thewarzonewire) December 26, 2024

