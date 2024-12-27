Λογαριασμός
«Υπερόπλο»: Δέος για το νέο κινέζικο μαχητικό αεροσκάφος με τον διαστημικό σχεδιασμό - Πρώτες φωτογραφίες και βίντεο

Το νέο αεροσκάφος εντοπίστηκε δίπλα σε ένα Chengdu J-20, τη σημερινή γενιά κινεζικών μαχητικών - Οι πρώτες πληροφορίες για τις δυνατότητές τους

Κίνα: Δέος για το νέο μαχητικό αεροσκάφος με τον διαστημικό σχεδιασμό

Ένα νέο κινεζικό μαχητικό αεροσκάφος, με «διαστημικό» σχεδιασμό, έχει καταπλήξει, αλλά και φοβίσει, την κοινή γνώμη αφότου εντοπίστηκε στο παρθενικό του ταξίδι.

Το κρυφό «υπερόπλο» εντοπίστηκε πάνω από την Κίνα, και σύμφωνα με τις εικασίες, η κομμουνιστική χώρα μπορεί να είναι στα πρόθυρα της αποκάλυψης νέου έκτης γενιάς πολεμικού αεροσκάφους υπερυψηλών επιδόσεων, σχολιάζει η Daily Mail.

The new jet, pictured, was spotted alongside a Chengdu J-20, the current generation of fighters

Σύμφωνα με τον ιστότοπο αμυντικών ειδήσεων και αναλύσεων The War Zone, το μαχητικό εικάζεται ότι έχει την ικανότητα να πετάει κοντά στο διάστημα, και έχει σχεδιαστεί για να στοχεύει αμερικανικά αεροσκάφη έγκαιρης προειδοποίησης και ιπτάμενα τάνκερ που δεν μπορούσαν να προσεγγιστούν πριν.

«Αλλά πάνω απ' όλα,  θα μπορούσε να πετάξει σε μεγάλες αποστάσεις και να περιπλανηθεί για μεγάλες περιόδους μακριά από τη βάση του, χωρίς εναέρια υποστήριξη καυσίμων - κάτι που σήμερα στερείται η Κίνα έναντι των Ηνωμένων Πολιτειών», ανέφερε ο ιστότοπος.

Το νέο αεροσκάφος εντοπίστηκε δίπλα σε ένα Chengdu J-20, τη σημερινή γενιά κινεζικών μαχητικών.

Το The War Zone δήλωσε ότι το αεροπλάνο εντοπίστηκε να πραγματοποιεί δοκιμαστική πτήση κατά τη διάρκεια της ημέρας, παράλληλα με το μαχητικό της τρέχουσας γενιάς που χρησίμευε ως αεροπλάνο καταδίωξης. Εθεάθη να πετάει με ανοιχτό τον εξοπλισμό προσγείωσης, μια τυπική πρακτική κατά τα πρώτα στάδια δοκιμών. 

According to defence news and analysis website The War Zone, the plane was spotted conducting a daytime test flight

Πρόκειται για ένα μεγάλο τρικινητήριο πολεμικό αεροπλάνο με πτέρυγα τύπου διαμαντιού χωρίς κάθετα πτερύγια - κάτι που μπορεί να βοηθάει το αεροσκάφος να αποφεύγει τον εντοπισμό από ραντάρ.

Ο σχεδιασμός του τζετ οδήγησε επίσης σε κάποιες εικασίες ότι μπορεί να έχει τρεις κινητήρες - χαρακτηριστικό πολύ ανορθόδοξο στην αεροναυπηγική.

The War Zone stated the plane was spotted conducting a daytime test flight, alongside the current generation serving as a chase plane

Λέγεται ότι αυτό οφείλεται στο υψηλότερο βάρος του αεροσκάφους, το οποίο θα χρειαζόταν περισσότερους κινητήρες για την επίτευξη επιθετικών στόχων - ειδικά για πτήσεις υψηλής ταχύτητας και λειτουργίες σε μεγάλα ύψη.

Ο απόστρατος πτέραρχος της Πολεμικής Αεροπορίας Μαρκ Κέλι, είχε δηλώσει ότι δεν θα αποτελούσε έκπληξη εάν η Κίνα εργαζόταν σε μια νέα γενιά μαχητικών αεροσκαφών. Προειδοποίησε ότι στην Κίνα «δεν είναι βλάκες. Ξέρουν τι κάνουν ». Πρόσθεσε ότι ανέμενε πως το κινεζικό πρόγραμμα αεροσκαφών έκτης γενιάς θα περιλαμβάνει μια «εκθετική» βελτίωση στα stealth χαρακτηριστικά σε σύγκριση με τις τρέχουσες πλατφόρμες.

The new jet, on top, was spotted alongside a Chengdu J-20, the current generation of fighters - compared to the US Air Force's F-22.

The new aircraft appeared in social media posts revealing a large, three-engine warplane with a cockpit and diamond-style wing with no vertical tails - which may help the aircraft to avoid being detected in radars

Πηγή: skai.gr

TAGS: Κίνα Αεροσκάφος ΗΠΑ
