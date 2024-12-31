Ο Πρόεδρος της Κίνας Σι Τζινπίνγκ ζήτησε σήμερα να εφαρμοσθεί μια πιο «ενεργός» μακροοικονομική πολιτική για το 2025, σύμφωνα με επίσημα μέσα ενημέρωσης.

«Οφείλουμε να διατηρήσουμε τη γενική κατευθυντήρια γραμμή της σταθερότητας επιδιώκοντας παράλληλα την πρόοδο», «να επιταχύνουμε την εφαρμογή ενός νέου μοντέλου ανάπτυξης» και «να θέσουμε σε εφαρμογή πιο ενεργές και αποτελεσματικές μακροοικονομικές πολιτικές», δήλωσε ο Σι στη διάρκεια επίσημης δεξίωσης για την Πρωτοχρονιά, σύμφωνα με το κρατικό τηλεοπτικό δίκτυο CCTV.

Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, ο Κινέζος πρόεδρος δήλωσε επίσης ότι αναμένεται πως το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της Κίνας θα έχει αυξηθεί το 2024 γύρω στο 5%.

