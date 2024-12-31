Ο Φρίντριχ Μερτς θέλει απελάσεις στη Συρία και στο Αφγανιστάν προσφύγων με ποινικό μητρώο

Ο Φρίντριχ Μερτς, ο επικεφαλής της CDU που προηγείται στις δημοσκοπήσεις ενόψει των εκλογών του Φεβρουαρίου στη Γερμανία, τάχθηκε υπέρ της απέλασης στη Συρία και στο Αφγανιστάν προσφύγων που έχουν κριθεί ένοχοι για αδικήματα ποινικής φύσης.

Ο Μερτς, υποψήφιος για την καγκελαρία της Χριστιανικής Ένωσης (CDU/CSU), αναγνώρισε πως η κατάσταση στη Συρία είναι ακόμη ασταθής. «Όμως εμείς στη Χριστιανική Ένωση είμαστε εδώ και καιρό της γνώμης ότι μπορούν και πρέπει καταρχήν να απελαύνονται άνθρωποι στο Αφγανιστάν και στη Συρία» και «θα το κάνουμε», επέμεινε.

Χρειάζεται πλέον μεγάλη προσοχή όταν αποφασίζεται ποιος επιτρέπεται να εισέρχεται στην Ευρώπη από χώρες όπως η Συρία, συνέχισε. «Δεν θα ήθελα επ' ουδενί να δω μέλη των παραστρατιωτικών δυνάμεων του (πρώην προέδρου της Συρίας Μπασάρ) αλ Άσαντ εδώ στη Γερμανία» είπε.

«Το σαφές μήνυμα πρέπει να είναι: Θα σας επαναπροωθούμε στα σύνορα αμέσως» πρόσθεσε ο κ. Μερτς, προσθέτοντας πως θα επιδιώξει να υπάρξει συντονισμός με τις υπόλοιπες χώρες μέλη της ΕΕ.

Σύμφωνα με τις γερμανικές αρχές, στη χώρα ζουν σήμερα περίπου 975.000 Σύροι, οι περισσότεροι από τους οποίος αφίχθησαν από το 2015. Πάνω από 300.000 έχουν χαμηλότερο επίπεδο προστασίας, οι αιτήσεις τους δεν έγιναν δεκτές επειδή αντιμετώπιζαν διωγμό.

Ο κ. Μερτς έκρινε πως η Γερμανία βοήθησε αρκετούς πρόσφυγες και ο αριθμός τους αυτή τη στιγμή έχει οδηγήσει τις τοπικές αρχές να «υπερεκταθούν». «Χρειαζόμαστε πολιτική αλλαγή και όσον αφορά τη μετανάστευση», τόνισε.

Η Χριστιανική Ένωση εννοεί να διαχωριστεί αυστηρά η μετανάστευση για οικονομικούς λόγους από αυτή προσφύγων που ζητούν άσυλο, με εντελώς διακριτές διαδικασίες κατά περίπτωση, σημείωσε. Κάλεσε για αλλαγές σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αντιμετώπιση αυτής που χαρακτήρισε νέα μεταναστευτική κρίση.

Η παράταξη της γερμανικής δεξιάς προσελκύει, κατά πρόσφατες δημοσκοπήσεις, περί το 30% των προθέσεων ψήφου, οδεύει να αναδειχθεί η μεγαλύτερη πολιτική δύναμη στη χώρα στις πρόωρες βουλευτικές εκλογές της 23ης Φεβρουαρίου.

Τη δεύτερη θέση αναμένεται να καταλάβει το ακροδεξιό κόμμα Εναλλακτική για τη Γερμανία (AfD) εξασφαλίζοντας περί το 18% των ψήφων, οι Σοσιαλδημοκράτες (SPD) του απερχόμενου καγκελάριου Όλαφ Σολτς οδεύουν να γίνουν τρίτο κόμμα με περίπου το 16% και οι Πράσινοι να δουν το ποσοστό τους να πέφτει περί το 13%. Οι φιλελεύθεροι του FDP θα χρειαστεί να δώσουν σκληρή μάχη για να ξεπεράσουν το όριο του 5% και να αναδείξουν βουλευτές στην Μπούντεσταγκ, την κάτω Βουλή της Γερμανίας.

