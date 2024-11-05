Ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι ανέφερε σήμερα ότι οι πρώτες μάχες μεταξύ ουκρανικών και βορειοκορεατικών δυνάμεων άνοιξαν ένα νέο κεφάλαιο αποσταθεροποίησης στον κόσμο.

Νωρίτερα, σε συνέντευξη που παραχώρησε στη νοτιοκορεατική τηλεόραση KBS, ο Ουκρανός υπουργός Άμυνας Ρούστεμ Ουμέροφ αποκάλυψε πως ουκρανικά στρατεύματα ενεπλάκησαν σε μάχη με βορειοκορεάτες στρατιώτες, χωρίς να αποκαλύψει ούτε την τοποθεσία ούτε τη χρονική στιγμή.

Το πρακτορείο ειδήσεων Associated Press διευκρινίζει, επικαλούμενο αξιωματούχο της ουκρανικής κυβέρνησης, ότι η πρώτη σύγκρουση μεταξύ ουκρανών και βορειοκορεατών στρατιωτών σημειώθηκε στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ.

Χθες Δευτέρα, ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε πως 11.000 βορειοκορεάτες στρατιώτες έχουν αναπτυχθεί στη ρωσική περιφέρεια Κουρσκ για να υποστηρίξουν τα στρατεύματα του Κρεμλίνου στην προσπάθειά τους να εκδιώξουν τις ουκρανικές δυνάμεις που εξακολουθούν να ελέγχουν εδάφη μετά την αιφνιδιαστική εισβολή τους τον περασμένο Αύγουστο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

