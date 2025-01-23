Νότια Κορέα: Οι ερευνητές ζητούν να απαγγελθούν κατηγορίες σε βάρος του προέδρου Γιουν

Οι Νοτιοκορεάτες ερευνητές συνέστησαν σήμερα να απαγγελθούν κατηγορίες για εξέγερση και κατάχρηση εξουσίας στον πρόεδρο Γιουν Σουκ Γέολ, ο οποίος τελεί υπό κράτηση και τα καθήκοντά του έχουν ανασταλεί, για την αποτυχημένη απόπειρά του να επιβάλει στρατιωτικό νόμο, η οποία βύθισε τη χώρα σε σοβαρή κρίση.

Έπειτα από έρευνα η οποία διάρκεσε 51 ημέρες, το Γραφείο Έρευνας για τη Διαφθορά (CIO), η υπηρεσία κατά της διαφθοράς που διεξάγει τις ποινικές έρευνες σε βάρος του Γιουν, διαβίβασε τα συμπεράσματά της στην εισαγγελία.

Σ' αυτά αναφέρει πως «αποφάσισε να ζητήσει από την εισαγγελία της κεντρικής περιφέρειας της Σεούλ να ασκήσει διώξεις σε βάρος του προέδρου Γιουν Σουκ Γελ στο πλαίσιο κατηγοριών που αφορούν κυρίως την πραγματοποίηση μιας εξέγερσης».

Η εισαγγελία έχει πλέον στη διάθεσή της 11 ημέρες για να αποφασίσει αν θα ασκήσει ή όχι διώξεις. Η εξέγερση είναι ένα αδίκημα που τιμωρείται με τη θανατική ποινή.

Σε μια χωριστή διαδικασία, ο Γιουν επρόκειτο να συμμετάσχει σήμερα στις 14:00 (τοπική ώρα, 07:00 ώρα Ελλάδας) στην τέταρτη ακροαματική συνεδρίαση της δίκης του ενώπιον του Συνταγματικού Δικαστηρίου με το ερώτημα της καθαίρεσης, στη διάρκεια της οποίας θα καταθέσουν μάρτυρες σχετικά με το πραξικόπημά του.

Στις 3 Δεκεμβρίου, ο συντηρητικός ηγέτης επέβαλε ξαφνικά τον στρατιωτικό νόμο στη Νότια Κορέα και έστειλε τον στρατό στο κοινοβούλιο για να επιχειρήσει να το φιμώσει. Έκανε πίσω μερικές ώρες αργότερα, έπειτα από ψηφοφορία των βουλευτών, που συνεδρίασαν κατεπειγόντως, και υπό την πίεση διαδηλωτών.

Ένδεκα ημέρες αργότερα, το κοινοβούλιο τον καθαίρεσε και εξετάζεται τώρα από το Συνταγματικό Δικαστήριο.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

