Δικαστικοί κατά Τραμπ: Η χάρη στους δράστες της επίθεσης στο Καπιτώλιο δεν θα σβήσει την αλήθεια

Τρεις ομοσπονδιακές δικαστικοί επέκριναν έντονα χθες Τετάρτη τη χάρη που απένειμε ο νέος πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σε εκατοντάδες ανθρώπους που είχαν κριθεί ένοχοι στις δίκες για την επίθεση οπαδών του στο Καπιτώλιο, την έδρα του Κογκρέσου, την 6η Ιανουαρίου 2021.

«Καμιά χάρη δεν μπορεί να αλλάξει την τραγική αλήθεια για αυτό που εκτυλίχτηκε την 6η Ιανουαρίου 2021» στον ναό της νομοθετικής εξουσίας στην Ουάσιγκτον, ανέφερε σε σχόλιο της που συμπεριλήφθηκε στη διαταγή να εγκαταλειφθεί δίωξη εναντίον ενός από τους ταραχοποιούς η ομοσπονδιακή δικάστρια της πρωτεύουσας των ΗΠΑ Τάνια Τσάτκαν.

Η απόφαση που πήρε το βράδυ της Δευτέρας «δεν μπορεί να σβήσει το αίμα, τα κόπρανα και τον τρόμο που άφησε πίσω του ο όχλος», ούτε «να αποκαταστήσει το ρήγμα στην ιερή αμερικανική παράδοση της ειρηνικής μεταβίβασης της εξουσίας», τόνισε στο κείμενό της η 62χρονη νομικός.

Ώρες αφού ορκίστηκε τη Δευτέρα, ο κ. Τραμπ υπέγραψε στον Λευκό Οίκο εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο απένειμε χάρη σε 1.270 ανθρώπους, κατ’ αυτόν «ομήρους», που είχαν φυλακιστεί ή αντιμετώπιζαν δίκες για την επίθεση στο Καπιτώλιο με σκοπό να εμποδιστεί η τυπική επικύρωση της νίκης του Τζο Μπάιντεν στις προεδρικές εκλογές του 2020 από το Κογκρέσο.

Σ’ αυτούς προστίθενται 14 μέλη των ακροδεξιών οργανώσεων Oath Keepers και Proud Boys, οι ποινές των οποίων μετατράπηκαν στο διάστημα φυλάκισης που εξέτισαν ήδη.

Έκτοτε, μεταβατικοί εισαγγελικοί λειτουργοί στην Ουάσιγκτον εγκατέλειψαν κατά δεκάδες διώξεις σε βάρος κατηγορουμένων που δεν είχαν ακόμη δικαστεί, κάτι που αστυνομικοί, όπως και κοινοβουλευτικοί, χαρακτήρισαν «προδοσία».

Η Τάνια Τσάτκαν είναι πολύ γνωστή στη χώρα, καθώς προέδρευε στις ακροαματικές διαδικασίες στο πλαίσιο της δουλειάς του ομοσπονδιακού ειδικού εισαγγελέα Τζακ Σμιθ, που διενεργούσε έρευνα ως την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ την 5η Νοεμβρίου σχετικά με τις προσπάθειές του Ρεπουμπλικάνου να ανατρέψει το αποτέλεσμα των προηγούμενων εκλογών, που έχασε τον Νοέμβριο του 2020.

Ο κ. Σμιθ, τον οποίο ονόμασε η κυβέρνηση Μπάιντεν, εγκατέλειψε όλες τις έρευνες κι υπέβαλε την παραίτησή του στο υπουργείο Δικαιοσύνης, καθώς η πολιτική παράδοση στις ΗΠΑ ορίζει πως δεν ασκείται δίωξη σε νέο πρόεδρο εν ενεργεία.

Ακόμη δυο ομοσπονδιακοί δικαστές της Ουάσιγκτον που είχαν προεδρεύσει σε δίκες δραστών της επίθεσης στο Κογκρέσο αναγκάστηκαν επίσης χθες να επικυρώσουν την εγκατάλειψη διώξεων ή ερευνών, επίσης καταγγέλλοντας την απόφαση του νέου προέδρου να απονείμει χάρη στους κατηγορούμενους.

Η δικάστρια Μπέριλ Χάουελ επίσης επέκρινε το ότι δεν υπήρχε «κανένας» λόγος να σταματήσουν οι διώξεις, αμφισβητώντας τον ισχυρισμό του προέδρου Τραμπ περί «μεγάλης αδικίας σε βάρος του αμερικανικού λαού».

Η δικαστικός έκανε λόγο για «ατιμωρησία», την «επικίνδυνη προοπτική», τέτοιες «συμπεριφορές που παραβιάζουν τον νόμο να επαναληφθούν στο μέλλον», καθώς και για «επίθεση εναντίον του κράτους δικαίου».

Η συνάδελφός της Κολίν Κόλαρ-Κόουτλι επίσης έκρινε πως η ακύρωση της δικαστικής διαδικασίας και η απονομή χάρης «δεν θα αλλάξει την αλήθεια για αυτό που συνέβη την 6η Ιανουαρίου 2021».

Σημείωσε ωστόσο πως θα παραμείνουν τα «χιλιάδες βίντεο» και «τα πρακτικά των δικών, οι ετυμηγορίες και τα σχόλια των δικαστών».

Αυτά τα «αμετάλλακτα» δεδομένα αποκαλύπτουν τώρα και θα συνεχίσουν να δείχνουν και στο μέλλον ποια είναι «η αλήθεια», κατέληξε.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

