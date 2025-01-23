Γερμανία - Μασκ: Αριστεροί ακτιβιστές έδειξαν τον ναζιστικό χαιρετισμό του στο εργοστάσιο της Tesla

«Heil Tesla». Γερμανοί ακτιβιστές ανακοίνωσαν αργά το βράδυ της Τετάρτης ότι «προέβαλαν τον ναζιστικό χαιρετισμό του Ίλον Μασκ» με το μήνυμα heil (χαίρε) που παραπέμπει ευθέως στον Αδόλφο Χίτλερ, δίπλα από το λογότυπο της Tesla στο μεγάλο (Gigafactory) εργοστάσιο παραγωγής της στα προάστια του Βερολίνου.



Mε τον συγκεκριμένο τρόπο οι Γερμανοί ακτιβιστές αποφάσισαν να δείξουν στον Μασκ πως η πρόσφατη ακροδεξιά στροφή του δεν θα γίνει αποδεκτή στην καρδιά της Ευρώπης.



Σε άλλη προβολή στην πρόσοψη του μεγάλου εργοστασίου διακρίνεται η προτροπή «μποϊκοτάρετε την Tesla».

Έως στιγμής, οι γερμανικές αρχές και η Tesla δεν έχουν επιβεβαιώσει το συμβάν.

Ο Μασκ, ο πλουσιότερος άνθρωπος του κόσμου και στενός σύμμαχος του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, κατηγορείται ότι έκανε τον ναζιστικό χαιρετισμό δύο φορές κατά τη διάρκεια ομιλίας σε πλήθος υποστηρικτών του προέδρου που συγκεντρώθηκαν στο Capital One Arena της Ουάσιγκτον τη Δευτέρα. Ενώ η πραγματική πρόθεσή του παραμένει ασαφής, η χειρονομία του Μασκ κατά τη διάρκεια της ομιλίας έγινε γρήγορα πρωτοσέλιδα παγκοσμίως.



Ο Μασκ απέρριψε τις κατηγορίες, προτρέποντας τον κόσμο «να μην υπεραναλύει τις πράξεις του».

THERE’S NO WAY ELON MUSK DID A SIEG HEIL AT TRUMP’S INAUGURATION.



A FUCKING NAZI SALUTE AS CLEAR AS DAY. WHAT IS HAPPENING. pic.twitter.com/vw232p7Odn — mils ✩˚.⋆ (@thelorebitch) January 20, 2025

Λόγω της συμπεριφοράς του Μασκ και της ανάμειξης του στην εσωτερική πολιτική σκηνή της Γερμανίας, οι πωλήσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας που ίδρυσε έχουν μειωθεί.



