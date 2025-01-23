Έπειτα από τρεις ημέρες στη διάρκεια των οποίων μιλούσαν σχεδόν μόνο για εκείνον, οι παγκόσμιοι αξιωματούχοι που συνεδριάζουν στο Παγκόσμιο Οικονομικό Φόρουμ του Νταβός θα μπορέσουν τελικά σήμερα να μιλήσουν με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Από τα επίσημα στρογγυλά τραπέζια ως τα μικρά λεωφορεία που μετέφεραν τους αξιωματούχους, ο 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ βρίσκεται στο επίκεντρο των συζητήσεών τους από τη Δευτέρα.

Τελικά, σήμερα, Πέμπτη, θα κάνει παρέμβαση μέσω βιντεοσύνδεσης στις 17:00 (τοπική ώρα, 18:00 ώρα Ελλάδας).

Η διαδικτυακή παρέμβαση του Ντόναλντ Τραμπ θα διαρκέσει 45 λεπτά, ενώ στο πλαίσιό της προβλέπεται να απαντήσει σε ερωτήσεις αξιωματούχων, ο κατάλογος με τα ονόματα των οποίων βρίσκεται ακόμη υπό συζήτηση.

Ο Τραμπ, ο ίδιος επιχειρηματίας, κυβερνά την Αμερική σαν να ήταν επιχείρηση και θέλει «το καλύτερο πλεονέκτημα για τις ΗΠΑ, ανεξαρτήτως του τρόπου που θα το πετύχει», εξήγησε η Τζούλι Τέιγκλαντ της εταιρείας συμβούλων EY.

«Όμως έχει ανάγκη εμπορικούς εταίρους για να το κάνει. Οπότε περιμένω ότι θα στείλει μηνύματα προς αυτή την κατεύθυνση», πρόσθεσε η ίδια.

Απειλές για την επιβολή δασμών εις βάρος του Μεξικού, του Καναδά, της ΕΕ ή της Κίνας, αποχώρηση από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας και τη Συμφωνία του Παρισιού για το Κλίμα, δηλώσεις για «ανάκτηση» της Διώρυγας του Παναμά … ο Τραμπ έδωσε μια πρόγευση των προθέσεών του κατά την ομιλία του μετά την ορκωμοσία του τη Δευτέρα, η οποία συνέπεσε με την έναρξη του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός.

Οι αντιδράσεις των ηγετών δεν άργησαν: «Ο προστατευτισμός δεν οδηγεί πουθενά και δεν υπάρχει νικητής στους εμπορικούς πολέμους», δήλωσε ο αντιπρόεδρος της κινεζικής κυβέρνησης Ντινγκ Σουεσιάνγκ, ενώ ο πρόεδρος του Παναμά Χοζέ Ραούλ Μουλίνο υπενθύμισε ότι η Διώρυγα δεν ήταν «δώρο» των ΗΠΑ.

Από την πλευρά του ο υπερφιλελεύθερος πρόεδρος της Αργεντινή Χαβιέρ Μιλέι χαιρέτισε «τη χρυσή εποχή» που υποσχέθηκε ο Τραμπ για τις ΗΠΑ, «ένα φως για όλο τον κόσμο».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

