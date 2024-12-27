Ο υπουργός Οικονομικών της Νότιας Κορέας Τσόι Σανγκ-μοκ ανέλαβε σήμερα καθήκοντα υπηρεσιακού προέδρου, δεσμευόμενος να ξεπεραστεί η πολιτική κρίση που συγκλονίζει τη χώρα μετά την αποτυχημένη απόπειρα επιβολής στρατιωτικού νόμου από τον πρόεδρο Γιουν Σοκ-γελ στις αρχές του μήνα.

«Η ελαχιστοποίηση των κυβερνητικών αναταράξεων είναι υψίστης σημασίας αυτήν την ώρα», σημείωσε ο Τσόι στην ομιλία που εκφώνησε μετά τον διορισμό του στη θέση του υπηρεσιακού προέδρου. «Η κυβέρνηση θα αφιερώσει και αυτή όλες της τις προσπάθειες στο να ξεπεραστεί αυτή η περίοδος κρίσης», πρόσθεσε.

Ο νέος υπηρεσιακός πρόεδρος σημείωσε εξάλλου ότι η κυβέρνηση έδωσε εντολή στον στρατό να ενισχύσει την επαγρύπνησή του, καθώς υπάρχει πιθανότητα η Βόρεια Κορέα να εκμεταλλευτεί την πολιτική κατάσταση στη Νότια για να προβεί σε προκλητικές ενέργειες.

Ο Τσόι είναι ο δεύτερος κυβερνητικός αξιωματούχος που αναλαμβάνει καθήκοντα υπηρεσιακού προέδρου της Νότιας Κορέας σε διάστημα δύο εβδομάδων.

Το νοτιοκορεατικό κοινοβούλιο ενέκρινε νωρίτερα σήμερα πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για την καθαίρεση του Χαν Ντουκ-σου, πρωθυπουργού της χώρας, ο οποίος είχε αναλάβει προσωρινά καθήκοντα προέδρου, αφότου ο Γιουν τέθηκε σε διαθεσιμότητα στις 14 Δεκεμβρίου κατόπιν έγκρισης από το κοινοβούλιο πρότασης για την καθαίρεσή του.

Σε δήλωση που έκανε μετά την υιοθέτηση της πρότασης για την αποπομπή του, ο Χαν σημείωσε ότι λυπάται γι'αυτό που σημαίνουν τα γεγονότα που εκτυλίσσονται για την επόμενη γενιά, αλλά πρόσθεσε ότι αποδέχεται το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας του κοινοβουλίου.

«Σέβομαι την απόφαση του κοινοβουλίου προκειμένου να αποφευχθεί να προκληθεί περαιτέρω χάος και αβεβαιότητα και θα αναστείλω την άσκηση των καθηκόντων μου σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία», πρόσθεσε.

Η σημερινή ψηφοφορία στο κοινοβούλιο διεξήχθη υπό τις έντονες διαμαρτυρίες βουλευτών του κυβερνώντος Κόμματος της Εξουσίας στον Λαό (PPP), οι οποίοι φώναζαν συνθήματα και σήκωναν τη γροθιά τους στον αέρα σε ένδειξη οργής.

«Από τους 192 βουλευτές που συμμετείχαν στην ψηφοφορία, και οι 192 ψήφισαν υπέρ της καθαίρεσης» του υπηρεσιακού προέδρου, δήλωσε ωστόσο ο πρόεδρος της νοτιοκορεατικής εθνοσυνέλευσης Γου Γουον-σικ.

Οι βουλευτές της αντιπολίτευσης κατηγορούσαν τον Χαν ότι «συμμετείχε ενεργά στην ανταρσία» μετά την αποτυχημένη απόπειρα του προκατόχου του Γιουν Σοκ-γελ να επιβάλει στρατιωτικό νόμο στη χώρα.

Η αξιωματική αντιπολίτευση, το Δημοκρατικό Κόμμα (DP), που ελέγχει το κοινοβούλιο, αποφάσισε να καταθέσει χθες, Πέμπτη, πρόταση για την καθαίρεση του Χαν, προσάπτοντάς του ότι δεν διόρισε άμεσα τρεις δικαστές για την πλήρωση των κενών εδρών στο Συνταγματικό Δικαστήριο, το οποίο αναμένεται εντός έξι μηνών να επικυρώσει ή να ακυρώσει την καθαίρεση του προέδρου Γιουν.

Χθες το κοινοβούλιο είχε υποστηρίξει τρεις υποψηφίους για την κάλυψη των κενών εδρών στο Συνταγματικό Δικαστήριο, αλλά ο Χαν δήλωσε ότι δεν μπορεί να προχωρήσει στον επίσημο διορισμό τους χωρίς προηγουμένως να υπάρξει συμφωνία για αυτόν ανάμεσα στο κυβερνών Κόμμα της Εξουσίας στον Λαό και το αντιπολιτευόμενο Δημοκρατικό Κόμμα.

Παρά τις κενές του έδρες, το Συνταγματικό Δικαστήριο αναμένεται να έχει σήμερα την πρώτη του συνεδρίαση όσον αφορά την υπόθεση για την καθαίρεση του Γιουν.

Αν οι τρεις έδρες του που είναι κενές δεν καλυφθούν πριν από το τέλος της διαδικασίας, οι έξι υπόλοιποι δικαστές θα πρέπει να αποφανθούν ομόφωνα για να αποπεμφθεί οριστικά ο Γιουν από την εξουσία. Έστω και μία ψήφος κατά της καθαίρεσής του θα σήμαινε την αυτόματη επιστροφή του στον προεδρικό θώκο.

Οι δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι η απομάκρυνσή του χαίρει μεγάλης δημόσιας υποστήριξης.

Εναντίον του 64χρονου Γιουν Σοκ-γελ έχει ξεκινήσει εξάλλου έρευνα για «ανταρσία», έγκλημα για το οποίο μπορεί να του επιβληθεί θανατική ποινή.

Η αρμόδια υπηρεσία για την αντιμετώπιση της διαφθοράς, η οποία διεξάγει τις έρευνες, έχει ήδη καλέσει δύο φορές τον Γιουν για ανάκριση σχετικά με τα γεγονότα τη νύχτα της 3ης προς 4η Δεκεμβρίου, που συγκλόνισαν τη χώρα. Ωστόσο ο Γιουν δεν παρουσιάστηκε καμία φορά μετά την κλήτευσή του.

Οι ανακριτές τον κάλεσαν για τρίτη φορά χθες να παρουσιαστεί ενώπιόν τους την Κυριακή το πρωί.

Ο Γιουν Σοκ-γελ προκάλεσε κατάπληξη και αγανάκτηση στη χώρα της Ασίας επιβάλλοντας στρατιωτικό νόμο στις αρχές Δεκεμβρίου, προτού αναγκαστεί να πάρει πίσω το μέτρο έξι ώρες αργότερα, εξαιτίας της πίεσης του κοινοβουλίου και διαδηλωτών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

