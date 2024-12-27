Ζελένσκι: Το Κίεβο στέλνει 500 τόνους σιτάλευρο στη Συρία

Η Ουκρανία, παγκόσμιος παραγωγός και εξαγωγέας σιτηρών, έστειλε την πρώτη της παρτίδα επισιτιστικής βοήθειας στη Συρία, όπως δήλωσε σήμερα ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ο Ζελένσκι είπε πως 500 μετρικοί τόνοι σιτάλευρου είναι ήδη καθ' οδόν προς τη Συρία στο πλαίσιο της ουκρανικής ανθρωπιστικής πρωτοβουλίας "Σιτηρά από την Ουκρανία" σε συνεργασία με το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών.

"Το σιτάλευρο σχεδιάζεται να διανεμηθεί σε 33.250 οικογένειες ή 167.000 ανθρώπους τις ερχόμενες εβδομάδες", έγραψε ο Ζελένσκι στο X, προσθέτοντας: "Κάθε πακέτο ζυγίζει 15 κιλά και μπορεί να θρέψει μια πενταμελή οικογένεια για ένα μήνα".

Μετά την εκδίωξη του Μπασάρ αλ Άσαντ, στενού συμμάχου της Ρωσίας, η Ουκρανία είπε πως θέλει να αποκαταστήσει τις σχέσεις με τη Συρία.

Το Κίεβο εξάγει παραδοσιακά αλεύρι και καλαμπόκι σε χώρες στη Μέση Ανατολή αλλά όχι στη Συρία.

Κατά την περίοδο Άσαντ, η Συρία εισήγαγε τρόφιμα από τη Ρωσία. Όμως ο εφοδιασμός της Συρίας με σιτηρά από τη Ρωσία έχει ανασταλεί λόγω αβεβαιότητας, δήλωσαν ρωσικές και συριακές πηγές νωρίτερα αυτό τον μήνα.

Οι εξαγωγές της Ουκρανίας επηρεάστηκαν από την εισβολή της Ρωσίας τον Φεβρουάριο του 2022, που είχε αποτέλεσμα να μειωθούν σημαντικά οι μεταφορές μέσω της Μαύρης Θάλασσας. Η Ουκρανία έχει σπάσει από τότε τον ντε φάκτο θαλάσσιο αποκλεισμό και επανέλαβε τις εξαγωγές από το νότιο λιμάνι της Οδησσού.

Εξάλλου, 50 τόνοι ανθρωπιστικής βοήθειας, που αποτελείται από ιατρικές προμήθειες και χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση σε συντονισμό με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, αναμένεται να φθάσουν στις 31 Δεκεμβρίου στη Συρία, δήλωσε σήμερα στο Γαλλικό Πρακτορείο εκπρόσωπος του ΠΟΥ.

Οι ιατρικές προμήθειες έφθασαν χθες, Πέμπτη, στην Κωνσταντινούπολη, στην Τουρκία, και αναμένεται να φθάσουν στις 31 Δεκεμβρίου στη Συρία μετά την ολοκλήρωση των διαδικασιών στα τουρκικά τελωνεία, διευκρίνισε η Μριναλινί Σαντανάμ, υπεύθυνη Τύπου του ΠΟΥ στην Γκαζιαντέπ, στη νότια Τουρκία.

Η ΕΕ είχε ανακοινώσει στα μέσα Δεκεμβρίου τη δημιουργία ανθρωπιστικής αερογέφυρας με προορισμό τη Συρία, μέσω Τουρκίας, στην πρώτη ευρωπαϊκή βοήθεια αυτού του είδους μετά την πτώση του προέδρου Μπασάρ αλ Άσαντ.

Η βοήθεια περιλαμβάνει χειρουργικά κιτ για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης για τραυματισμούς και απαραίτητα φάρμακα.

«Οι προμήθειες θα διανεμηθούν σε δομές υγείας και σε γιατρούς στη Συρία σύμφωνα με τις ανθρωπιστικές αρχές ώστε να μπορέσει να επωφεληθεί όλη η Συρία, ιδιαίτερα η Ιντλίμπ και το Χαλέπι», δήλωσε ο Λορέντζο Ντάι Μόντε, αναλυτής σχεδιασμού του ΠΟΥ.

"Πρόκειται κυρίως για κιτ (...) που θα επιτρέψουν στους γιατρούς στη Συρία να κάνουν χιλιάδες χειρουργικές επεμβάσεις και να περιθάλψουν τους τραυματίες", πρόσθεσε.

Σύμφωνα με τον Μόντε, τα 14 χρόνια εμφυλίου πολέμου κατέστρεψαν το σύστημα υγείας στη Συρία.

"Σχεδόν τα μισά συριακά νοσοκομεία δεν είναι λειτουργικά", διευκρίνισε. "Με την κατάσταση επί του πεδίου να είναι επίσης ευμετάβλητη, η βοήθειά μας στον συριακό λαό είναι ακόμη πιο σημαντική", είχε υπογραμμίσει η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν.

Έπειτα από μια επίθεση 11 ημερών, ο συνασπισμός των ανταρτών υπό τη σουνιτική ισλαμιστική οργάνωση Χαγιάτ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS) έφθασε τις 8 Δεκεμβρίου στη Δαμασκό, βάζοντας τέλος σε μισό αιώνα εξουσίας της οικογένειας Άσαντ.

