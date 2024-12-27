ΗΠΑ: Σύγκρουση Τραμπ – δημοσίων υπαλλήλων – Απειλεί και με απολύσεις

Ο νεοεκλεγείς πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους ότι πρέπει να επιστρέψουν στα καθήκοντά τους - διαφορετικά «θα απολυθούν».



Η απειλή ήταν το πιο πρόσφατο και ηχηρό μήνυμα μέχρι τώρα ότι ο Τραμπ, οι σύμμαχοί του και οι Ρεπουμπλικάνοι στο Κογκρέσο έχουν δεσμευτεί να τερματίσουν την κουλτούρα της εξ αποστάσεως εργασίας που έγινε ευρέως διαδεδομένη για τις δημόσιες υπηρεσίες των 2,3 εκατομμυρίων υπαλλήλων κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορωνοϊού, αλλά πολλοί συντηρητικοί καταδικάζουν πλέον ως «ξεπερασμένο προνόμιο που χρηματοδοτείται από τους φορολογούμενους» και έχει βλάψει την απόδοση ολόκληρης της κυβέρνησης.



Πάντως, μια ραγδαία επιστροφή στις προ της πανδημίας - ή και σε ακόμα πιο αυστηρές - ομοσπονδιακές πολιτικές δεν είναι πιθανό να συμβεί μόνο με το πάτημα ενός «προεδρικού κουμπιού», σχολιάζει η Washington Post.

Η αναμενόμενη εντολή του Τραμπ για επιστροφή στα γραφεία αντιμετωπίζει λυσσαλέα αντίσταση από ομοσπονδιακούς υπαλλήλους, πολλοί από τους οποίους καλύπτονται από συνδικαλιστικές συμφωνίες που εγγυώνται πολιτικές εργασίας από το σπίτι - συμπεριλαμβανομένων ορισμένων συμβάσεων που παρατάθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες από απερχόμενους αξιωματούχους Μπάιντεν που θέλουν να αμβλύνουν τον αντίκτυπο του Τραμπ στο εργατικό δυναμικό.

Οι εντολές επιστροφής στο γραφείο θα έχουν τεράστιο κόστος για την επερχόμενη κυβέρνηση Τραμπ

Περίπου το 56 τοις εκατό των δημόσιων υπηρεσιών καλύπτεται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, πολλές εκ των οποίων περιλαμβάνουν διατάξεις για τηλεργασία, σύμφωνα με ομοσπονδιακά στοιχεία και αξιωματούχους των συνδικάτων. Ένα ρεκόρ 10 τοις εκατό των ομοσπονδιακών θέσεων εργασίας χαρακτηρίζονται πλέον ως πλήρως «απομακρυσμένες», με επίσημο χώρο εργασίας το σπίτι ή τον ενοικιαζόμενο χώρο ενός υπαλλήλου, μακριά από τα κεντρικά ή τα περιφερειακά γραφεία. Η Γενική Διοίκηση Υπηρεσιών, η οποία διαχειρίζεται ομοσπονδιακά κτίρια, έχει επίσης κινηθεί επιθετικά τα τελευταία χρόνια για να περικόψει το υπερβολικό κόστος για χώρους γραφείων, με τους αξιωματούχους του Μπάιντεν να διατηρούν τις πολιτικές για την πανδημία.



«Είναι σε πολλές συμβάσεις εργασίας», παρατήρησε η Κάθι ΜακΚούιστον, αναπληρώτρια γενική σύμβουλος στην Αμερικανική Ομοσπονδία Κυβερνητικών Υπαλλήλων (AFGE), το μεγαλύτερο σωματείο που εκπροσωπεί τους ομοσπονδιακούς εργαζομένους, για τις ρυθμίσεις τηλεργασίας. «Και σε πολλές από αυτές τις υπηρεσίες, η πραγματικότητα είναι ότι δεν έχουν θέσεις για να αναγκάσουν τους ανθρώπους να επιστρέψουν πέντε ημέρες την εβδομάδα».



Οι εντολές επιστροφής στο γραφείο θα έχουν τεράστιο κόστος για την επερχόμενη κυβέρνηση Τραμπ και θα υπονομεύσουν τον στόχο της να περικόψει τον ομοσπονδιακό προϋπολογισμό, προέβλεψε η ΜακΚουίστον.

Η διαφαινόμενη μάχη θα μπορούσε να αποτελέσει ένα τεστ για την αντίσταση που θα αντιμετωπίσει ο Τραμπ στο φιλόδοξο σχέδιό του να διαταράξει και να αναμορφώσει την ακομμάτιστη δημόσια υπηρεσία. Έχει δεσμευτεί να απολύσει μεγάλα τμήματα εργαζομένων καριέρας και να τους αντικαταστήσει με πολιτικούς υποστηρικτές, να κλείσει ολόκληρα τμήματα και να μετακινήσει άλλα από την Ουάσιγκτον και να μειώσει τη δύναμη των ομοσπονδιακών συνδικάτων εργαζομένων.



Παρόλο που αγωνίζεται να επεκτείνει τις συμβάσεις εργασίας από το σπίτι πριν αναλάβει ο Τραμπ τα καθήκοντά του στις 20 Ιανουαρίου, η AFGE ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα στους υπαλλήλους της ότι από τον Ιανουάριο, οι εργαζόμενοι στα κεντρικά γραφεία της στην Ουάσινγκτον θα επιτρέπεται να τηλεργάζονται μόνο για δύο ημέρες για κάθε δυο εβδομαδιαίες περιόδους αποδοχών, από πέντε ημέρες ανά εβδομαδιαία περίοδο αποδοχών φέτος.



Η νέα εντολή επιστροφής στο γραφείο, με εντολή του προέδρου της AFGE Έβερετ Κέλι, έχει σχεδιαστεί για να διασφαλίσει ότι το προσωπικό είναι πλήρως προετοιμασμένο να αντιμετωπίσει μια επίθεση των πολιτικών Τραμπ που στοχεύουν το ομοσπονδιακό εργατικό δυναμικό, δήλωσε ο εκπρόσωπος Άντριου Χάντλστον.



«Η AFGE αγκαλιάζει ένα εργασιακό περιβάλλον που περιλαμβάνει πλήρη δια ζώσης εργασία, εναλλακτικά προγράμματα εργασίας, τηλεργασία και πλήρη εξ αποστάσεως εργασία για να εξυπηρετήσει καλύτερα τις ανάγκες των μελών και του προσωπικού μας», δήλωσε η Μπρίτανι Χόλντερ, άλλη εκπρόσωπος του σωματείου, σε ένα email. Η AFGE εκπροσωπεί περίπου 750.000 ομοσπονδιακούς υπαλλήλους.



Ένας αξιωματούχος του Local 2, τοπικού σωματείου του OPEIU (Γραφείο και Διεθνής Ένωση Επαγγελματιών Υπαλλήλων) που εκπροσωπεί τους υπαλλήλους της AFGE, σχολίασε ότι οι ενέργειες του Κέλι αποτελούν παραβίαση της συλλογικής σύμβασης εργασίας και έχει υποβάλει ένσταση στη διοίκηση. Ο Χάντλστον σχολίασε ότι η σύμβαση επιτρέπει στον Κέλι να κάνει αλλαγές στις πολιτικές απομακρυσμένης εργασίας.



«Είναι υποκριτικό για την AFGE να υπερασπίζεται τα δικαιώματα τηλεργασίας για τους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους, ενώ αντιμετωπίζει το δικό της προσωπικό - τους ίδιους ανθρώπους που διαπραγματεύονται και ασκούν πιέσεις για αυτά τα δικαιώματα - διαφορετικά», δήλωσε ο Τζάστιν Πέπριτς, επικεφαλής διαχειριστής του Local 2 στην AFGE.



Στις ομοσπονδιακές υπηρεσίες, ορισμένα τμήματα έχουν ήδη ακυρώσει τις συμφωνίες εργασίας από το σπίτι, προβλέποντας ότι ο Τραμπ θα αναλάβει δράση αμέσως μετά την ανάληψη των καθηκόντων του. Οι εργαζόμενοι, πολλοί από τους οποίους προσλήφθηκαν κατά τη διάρκεια και μετά τους περιορισμούς της πανδημίας και δεν έχουν εργαστεί ποτέ στο γραφείο πέντε ημέρες την εβδομάδα, αξιολογούν εάν μπορούν να προσαρμόσουν τα προγράμματα φροντίδας των παιδιών και τις μετακινήσεις τους ή να παραιτηθούν.

Ο σταδιακός εναγκαλισμός της τηλεργασίας από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση ξεκίνησε χρόνια πριν από την πανδημία

Εάν τα σχέδια επιστροφής στο γραφείο οδηγήσουν όντως σε μια σειρά αποχωρήσεων, αυτό θα ταιριάζει στα σχέδια των μεγιστάνων της τεχνολογίας Ίλον Μασκ και Βιβέκ Ραμασουάμι, οι οποίοι επιδιώκουν να συρρικνώσουν το εργατικό δυναμικό μέσω του «Τμήματος Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητα», μιας μη κυβερνητικής συμβουλευτικής επιτροπής.



«Δεν χρειάζεται καν να πείτε κάτι για μαζική απόλυση, για μαζική έξοδο», είπε ο Ραμασουάμι, λίγες μέρες μετά τις εκλογές στην εκπομπή του δημοσιογράφου και υποστηρικτή του Τραμπ Τάκερ Κάρλσον. «Απλώς πείτε τους ότι πρέπει να επιστρέψουν (εργαζόμενοι) πέντε ημέρες την εβδομάδα από τις 8 π.μ. έως τις 6 μ.μ.».



Η μεταβατική ομάδα του Τραμπ παρέπεμψε ένα αίτημα της WP για λεπτομέρειες σχετικά με τα σχέδια επιστροφής στην εργασία στα δημόσια σχόλιά του προέδρου την περασμένη εβδομάδα.



Ο σταδιακός εναγκαλισμός της τηλεργασίας από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση ξεκίνησε χρόνια πριν από την πανδημία. Το Γραφείο Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας και Εμπορικών Σημάτων των ΗΠΑ, που εδρεύει στην Αλεξάνδρεια της Βιρτζίνια, υιοθέτησε μια πολιτική εξ αποστάσεως εργασίας για τους εξεταστές διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας από το 1997 προκειμένου να προσλάβει ιδιαίτερα ταλαντούχο προσωπικό από όλη τη χώρα. Επί προέδρου Μπαράκ Ομπάμα, ορισμένα γραφεία άρχισαν περιορισμένα τηλεργασία για να μειώσουν την κυκλοφορία και τις εκπομπές ρύπων των αυτοκινήτων.



Στην πρώτη του θητεία, ο Τραμπ άρχισε να περιορίζει την υπάρχουσα τηλεργασία, καθώς ορισμένα μέλη του υπουργικού συμβουλίου του άφησαν να εννοηθεί ότι οι εργαζόμενοι χαλαρώνουν στο σπίτι. Στη συνέχεια, η πανδημία έστειλε περίπου το μισό εργατικό δυναμικό στο σπίτι, με το υπόλοιπο να παραμένει επιτόπου για να εκτελεί ζωτικής σημασίας εργασίες όπως η εξυπηρέτηση βετεράνων και ταξιδιωτών στις αεροπορικές μεταφορές και η επιθεωρήσεις σε νωπά τρόφιμα και ορυχεία.



Ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν κήρυξε επίσημα τέλος στην κατάσταση έκτακτης ανάγκη για τη δημόσια υγεία το 2023. Αλλά μέχρι τότε, οι ιδιωτικές εταιρείες είχαν επιτρέψει την ευέλικτη εργασία, και η κυβέρνηση ακολούθησε άμεσα το παράδειγμά τους - ακόμα και όταν τα μειονεκτήματα των άδειων γραφείων στο κέντρο της Ουάσινγκτον και σε άλλες πόλεις έγιναν οδυνηρά εμφανή και οδήγησαν ορισμένους Δημοκρατικούς να ζητήσουν να ανακληθούν οι πολιτικές αυτές. Η δήμαρχος της Ουάσινγκτον Μιούριελ Μπάουζερ βρήκε κοινό έδαφος με τους Ρεπουμπλικάνους του Κογκρέσου πιέζοντας για εντολή επιστροφής των ομοσπονδιακών εργαζομένων στο κέντρο της πόλης.

Καμία εντολή δεν ήρθε, ακόμη και όταν ο Μπάιντεν εξέδωσε πολλές οδηγίες με στόχο να παρακινήσει περισσότερους ομοσπονδιακούς υπαλλήλους να επιστρέψουν στο χώρο εργασίας. Οι διευθυντές έμπαιναν σε πολλά γραφεία, αλλά η διοίκηση Μπάιντεν δεν ήθελε να αποξενώσει τα συνδικάτα των οποίων οι συμβάσεις που είχαν διαπραγματευτεί επέτρεπαν την τηλεργασία οπουδήποτε από μία έως πέντε ημέρες την εβδομάδα.



Οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι και τα συνδικάτα που τους εκπροσωπούν υποστηρίζουν ότι η τηλεργασία ωφελεί την κυβέρνηση καθιστώντας τις προσλήψεις και τα επιδόματα των εργαζομένων πιο ανταγωνιστικά με τις ιδιωτικές εταιρείες. Λένε ότι η εργασία από το σπίτι βελτιώνει την παραγωγικότητα.



Ωστόσο, οι συντηρητικοί και άλλοι επικριτές της τηλεργασίας επισημαίνουν τον τεράστιο αχρησιμοποίητο χώρο των κυβερνητικών γραφείων που επιδοτούν οι φορολογούμενοι και ισχυρίζονται ότι η απόδοση έχει μειωθεί σε πολλές πελατοκεντρικές υπηρεσίες. Στη Διοίκηση Κοινωνικής Ασφάλισης, το προσωπικό έχει αραιώσει σε πολλά γραφεία που προσφέρουν υπηρεσίες στο κοινό, αν και η υπηρεσία αναφέρει ότι οι εργαζόμενοι στο σπίτι επεξεργάζονται αιτήσεις συνταξιοδότησης και επιδομάτων αναπηρίας.

Ένας αυξανόμενος αριθμός εταιρειών πιέζει τους εργαζομένους τους να επιστρέψουν



Η συζήτηση για το αν η ομοσπονδιακή κυβέρνηση θα πρέπει «να επιστρέψει στο γραφείο» έχει ανοίξει ένα άλλο μέτωπο σε έναν πολιτισμικό πόλεμο που ορίζεται από κομματική πολιτική και προνόμια. Ένας αυξανόμενος αριθμός εταιρειών πιέζει τους εργαζομένους τους να επιστρέψουν, παρόλο που έρευνα δείχνει ότι οι εντολές οδηγούν σε αποχωρήσεις και προβλήματα προσλήψεων και διατήρησης προσωπικού. Στις δημοσκοπήσεις για το εργατικό δυναμικό, οι εργαζόμενοι αναφέρουν την ευέλικτη εργασία ως προτεραιότητα.



Ενώ τμήματα του εργατικού δυναμικού μετατοπίστηκαν σε ευέλικτη εργασία μετά την πανδημία, το 73 τοις εκατό των ενηλίκων των ΗΠΑ πιστεύουν ότι οι εξ αποστάσεως εργαζόμενοι είναι εξίσου, ή και πιο παραγωγικοί, σύμφωνα με δημοσκόπηση της Gallup που δημοσιεύθηκε το 2023. Αλλά ο κομματισμός φαίνεται να παίζει ρόλο: Μια σημαντική μειοψηφία Ρεπουμπλικανών - 42 τοις εκατό – δήλωσε ότι οι εξ αποστάσεως εργαζόμενοι είναι λιγότερο παραγωγικοί από τους δια ζώσης εργαζόμενους, σε σύγκριση με μόλις 23 τοις εκατό των ανεξάρτητων και 13 τοις εκατό των Δημοκρατικών που είπαν το ίδιο.



Τον Μάρτιο του 2023, οι Ρεπουμπλικάνοι της Βουλής έγιναν έξαλλοι, αφότου η Κίραν Αχούτζα, η τότε διευθύντρια του Γραφείου Διαχείρισης Προσωπικού, δεν μπόρεσε να απαντήσει σε ακρόαση επιτροπής πόσοι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι εργάζονταν στα γραφεία.



«Ήταν ένα σημείο καμπής για τα μέλη», είπε ένας ανώτερος ρεπουμπλικανός βοηθός του Κογκρέσου, ο οποίος μίλησε υπό τον όρο της ανωνυμίας, επειδή δεν ήταν εξουσιοδοτημένος να συζητήσει το θέμα δημόσια. «Κάθε υπηρεσία ‘’έκανε τα δικά της’’ εξυπηρετώντας το εργατικό δυναμικό».



Ο Ρεπουμπλικανός Τζέιμς Κόμερ, πρόεδρος της Επιτροπής Εποπτείας και Λογοδοσίας της Βουλής των Αντιπροσώπων, είναι τώρα ένα από τα πολλά μέλη του Κογκρέσου που συντάσσουν νομοσχέδια που θα απαιτούσαν την επιστροφή των υπαλλήλων στα καθήκοντά τους.



«Η πανδημία έχει τελειώσει προ πολλού, και είναι ώρα για το ομοσπονδιακό εργατικό δυναμικό να επιστρέψει στη δια ζώσης εργασία», διεμήνυσε ο Κόμερ σε δήλωσή του, προσθέτοντας ότι η κυβέρνηση Μπάιντεν ποτέ δεν παρέσχε αποδείξεις ότι η τηλεργασία στην εποχή της πανδημίας δεν έβλαψε την υπηρεσία.



«Αντίθετα, τα στοιχεία δείχνουν ότι οι Αμερικανοί έχουν υποφέρει από αυτές τις επιεικείς πολιτικές τηλεργασίας», είπε ο βουλευτής.

Η επίδραση της τηλεργασίας στην παραγωγικότητα είναι ασαφής

Άλλοι νομοθέτες του Δημοκρατικού Κόμματος έχουν εισαγάγει νομοσχέδια που απαιτούν οι χρονίως «απόντες» υπάλληλοι να επιστρέψουν στις καρέκλες του γραφείου τους και η Ρεπουμπλικανή γερουσιαστής Τζόνι Έρνστ, η οποία ηγείται μιας κοινοβουλευτικής ομάδας ευθυγραμμισμένης με την επιτροπή του Μασκ και του Ραμασουάμι, είπε αυτόν τον μήνα ότι εντόπισε «γραφειοκράτες να χαλαρώνουν σε αφρόλουτρα, να παίζουν γκολφ, να συλλαμβάνονται, να κάνουν σχεδόν τα πάντα εκτός από τη δουλειά τους».



Η επίδραση της τηλεργασίας στην παραγωγικότητα είναι ασαφής, μαζί με δεδομένα για το πόσοι ομοσπονδιακοί εργαζόμενοι έρχονται στο γραφείο και πότε. Περιπλέκοντας περαιτέρω το έργο για την επερχόμενη κυβέρνηση Τραμπ, μια έκθεση που εκδόθηκε τον Νοέμβριο από το Γραφείο Λογοδοσίας της Κυβέρνησης, το ερευνητικό σκέλος του Κογκρέσου, διαπίστωσε ότι η κυβέρνηση δεν κάνει αρκετά για να εξακριβώσει πώς η τηλεργασία επηρεάζει τις λειτουργίες και την απόδοσή της.



Ο Ρεπουμπλικανός πρόεδρος της Βουλής Μάικ Τζόνσον είπε την περασμένη εβδομάδα ότι μόλις το 1 τοις εκατό των εργαζομένων έρχεται στο γραφείο, επικαλούμενος μια έκθεση για την τηλεργασία που δημοσίευσε η Έρνστ. Αλλά αυτός ο αριθμός έρχεται σε αντίθεση με μια έκθεση που εκπονήθηκε με εντολή του Κογκρέσου και εκδόθηκε τον Αύγουστο από το Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού, η οποία διαπίστωσε ότι οι ομοσπονδιακοί υπάλληλοι που ήταν επιλέξιμοι για τηλεργασία εξακολουθούσαν να περνούν περισσότερο από το 60 τοις εκατό των ωρών εργασίας τους στο γραφείο. Από τον Μάιο, ανέφερε η έκθεση, 1,1 εκατομμύρια ήταν επιλέξιμοι για κάποιου είδους απομακρυσμένη εργασία και περίπου 228.000 για δουλειά αποκλειστικά από το σπίτι.



Ο βουλευτής Τζέρι Κόνολι, του οποίου η περιφέρεια της Βόρειας Βιρτζίνια περιλαμβάνει δεκάδες χιλιάδες ομοσπονδιακούς υπαλλήλους, δήλωσε ότι είναι ανοιχτός στον τερματισμό της «φάσης της εξ αποστάσεως εργασίας της πανδημίας» που συνεχίστηκε πολύ μετά την κρίση. Ωστόσο, είπε ότι οι πολιτικές τηλεργασίας θα πρέπει να αξιολογούνται με «λογικό και ισορροπημένο τρόπο», όχι ως γενική εντολή προς την άλλη κατεύθυνση.



«Μετέτρεψαν αυτό το θέμα σε σύμβολο του χοντρού, φουσκωμένου γραφειοκράτη», είπε ο Κόνολι για τους Ρεπουμπλικανούς, ο οποίος θα είναι το κορυφαίο στέλεχος των Δημοκρατικών στην Επιτροπή Εποπτείας της Βουλής.



Τα σχόλια του Τραμπ αυτή την εβδομάδα προέκυψαν προφανώς από την ανακάλυψη ότι λίγες μέρες πριν αποχωρήσει από τα καθήκοντά του, ο επίτροπος Κοινωνικής Ασφάλισης του Μπάιντεν υπέγραψε πενταετή παράταση των προνομίων εργασίας από το σπίτι με την AFGE, καλύπτοντας 42.000 υπαλλήλους.



«Μόλις υπέγραψαν αυτό το πράγμα», είπε ο Τραμπ. «Είναι γελοίο. Έτσι είναι σαν ένα δώρο σε ένα σωματείο και προφανώς θα πάμε στο δικαστήριο για να το σταματήσουμε».



Δεν είναι σαφές πώς η νέα διοίκηση Τραμπ θα επιδιώξει να εφαρμόσει τις εντολές επιστροφής στην εργασία. Η νομοθεσία έπαιρνε το «πράσινο φως» πιθανώς στη Βουλή, αλλά θα χρειαζόταν 60

ψήφους στη Γερουσία, κάτι που θα απαιτούσε κάποια υποστήριξη των Δημοκρατικών. Ο Τραμπ θα μπορούσε να εκδώσει εκτελεστικό διάταγμα ή να αφήσει τους επικεφαλής της υπηρεσίας του να ανακαλέσουν τους υπαλλήλους.



Αυτές οι επιλογές θα μπορούσαν να λειτουργήσουν για διευθυντές και άλλους που δεν καλύπτονται από συνδικαλιστική σύμβαση που εγγυάται υβριδικές ή εξ αποστάσεως εργασίες πλήρους απασχόλησης, σύμφωνα με δικηγόρους που ειδικεύονται στο δίκαιο των δημοσίων υπηρεσιών. «Η ουσία από νομικής άποψης είναι ότι λόγω απουσίας [συνδικαλιστικής σύμβασης], θα ήταν σχετικά εύκολο για οποιαδήποτε διοίκηση να ακυρώσει αυτές τις συμφωνίες επειδή έχει δικαίωμα μάνατζμεντ», δήλωσε ο Κέβιν Όουεν, δικηγόρος στην περιοχή της Ουάσιγκτον του οποίου οι πελάτες είναι κυρίως. δημόσιοι υπάλληλοι.



Οι ομοσπονδιακοί εργαζόμενοι που αρνούνται να επιστρέψουν στο γραφείο θα μπορούσαν να τεθούν σε διαθεσιμότητα και τελικά να απολυθούν, όπως θα μπορούσαν να τεθούν σε διαθεσιμότητα και να απολυθούν όσοι προσλήφθηκαν για να εργαστούν εξ αποστάσεως εάν το γραφείο που τους ανατέθηκε πρόσφατα βρίσκεται σε απόσταση 80 χιλιομέτρων από το σπίτι τους, είπε ο Όουεν. Η κυβέρνηση θα μπορούσε να πληρώσει το κόστος μετεγκατάστασης σε ορισμένες περιπτώσεις.



Αλλά η νέα διοίκηση θα αντιμετωπίσει πολύ πιο σημαντικά εμπόδια σε φορείς όπου οι συμβάσεις των συνδικάτων εγγυώνται κάποιου είδους διευθέτηση εργασίας από το σπίτι. Η παραβίαση μιας υπάρχουσας σύμβασης αποτελεί παραβίαση του εργατικού δικαίου, είπαν οι δικηγόροι. Ωστόσο, οι αξιωματούχοι της μεταβατικής περιόδου Τραμπ έχουν δείξει προθυμία να αναλάβουν ενέργειες χωρίς προηγούμενο και να αντιμετωπίσουν τις νομικές επιπτώσεις.



Πολλοί υπάλληλοι μοιράζονται γραφείο επειδή δεν είναι στη δουλειά τις ίδιες μέρες

«Αυτοί οι άνθρωποι σε πολλές περιπτώσεις δεν έχουν δείξει την τάση να τιμούν το κράτος δικαίου», παρατήρησε η ΜακΚουίστον, της AFGE.



Μια άλλη πρόκληση που θα μπορούσε να καθυστερήσει μια εντολή σε ορισμένους οργανισμούς είναι η έλλειψη χώρου εργασίας για τους υπαλλήλους. Σύμφωνα με την έκθεση που εκδόθηκε από το OMB (Γραφείο Διαχείρισης και Προϋπολογισμού) τον Αύγουστο, φορείς και υπουργεία έχουν μειώσει το «αποτύπωμα» τους σε ακίνητα από τότε που έληξε η έκτακτη ανάγκη της πανδημίας - και σχεδιάζουν να μειώσουν ακόμη περισσότερα τετραγωνικά μέτρα, με τους αξιωματούχους να αναφέρουν τη χαμηλή πληρότητα των εργαζομένων ως πρωταρχικό παράγοντα.



Δεν είναι σαφές εάν αυτές οι υπηρεσίες έχουν αρκετό χώρο για να φιλοξενήσουν υπαλλήλους που επιστρέφουν στο γραφείο, καθώς εξετάζουν επιθετικά τις ανάγκες τους και προβλέπουν περαιτέρω μειώσεις χώρου, σε ορισμένες περιπτώσεις συνοδευόμενες από επανασχεδιασμούς. Μια εκπρόσωπος της Γενικής Διοίκησης Υπηρεσιών (GSA) σχολίασε ότι εναπόκεινται σε κάθε υπηρεσία να καθορίσει τους χώρους, και παρέπεμψε έναν ρεπόρτερ σε ένα υπόμνημα του OMB τον Αύγουστο, με το οποίο καθοδηγούνται οι ομοσπονδιακοί επικεφαλής για τη βελτιστοποίηση του μισθωμένου και ιδιόκτητου χώρου γραφείων των υπηρεσιών τους. Το σημείωμα ζητούσε στόχο πλήρωσης τουλάχιστον 60 τοις εκατό.



Σε ορισμένες ομοσπονδιακές υπηρεσίες που πλέον έχουν έλλειψη χώρου, πολλοί υπάλληλοι μοιράζονται γραφείο επειδή δεν είναι στη δουλειά τις ίδιες μέρες.



Και στις αρχές αυτού του μήνα, η GSA ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει τη διαδικασία διάθεσης επιπλέον 1,5 εκατομμυρίου τετραγωνικών ποδιών αχρησιμοποίητου ομοσπονδιακού χώρου γραφείων σε οκτώ πολιτείες, από το Βερμόντ μέχρι το Όρεγκον. Οι αξιωματούχοι της GSA είπαν ότι στόχος τους είναι η μείωση του αχρησιμοποίητου χώρου κατά περισσότερα από 6 εκατομμύρια τετραγωνικά πόδια.



Η κυβέρνηση Τραμπ μπορεί να είναι σε θέση να ανακτήσει μέρος αυτού του χώρου με ένα κόστος - ή να αποφασίσει ότι αρκετοί υπάλληλοι θα φύγουν από την κυβέρνηση οπότε αυτός ο χώρος δεν θα χρειαστεί καθόλου.

Πηγή: The Washington Post

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.