Ο Τσο Κουκ, επικεφαλής ενός μικρού κόμματος της αντιπολίτευσης, συναντήθηκε και συνομίλησε με διαδηλωτές έξω από το κοινοβούλιο της Νότιας Κορέας, μετά την άρση του στρατιωτικού νόμου από τον πρόεδρο της χώρας Γιουν Σουκ-Γέολ

«Αυτό δεν έχει τελειώσει» είπε ο Κουκ και πρόσθεσε: «Έβαλε όλους τους ανθρώπους σε κατάσταση σοκ. Ο πρόεδρος είναι επικίνδυνος... απειλεί τη δημοκρατία και το σύνταγμα».

Ο ίδιος υποσχέθηκε να παραπέμψει τον Γιουν συγκεντρώνοντας ψήφους από άλλα κόμματα.

Σημειώνεται ότι νωρίτερα ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σουκ Γέολ δήλωσε ότι θα κινηθεί για την άρση της κήρυξης του στρατιωτικού νόμου που είχε επιβάλει λίγες ώρες πριν, υπακούοντας στην ψηφοφορία του κοινοβουλίου κατά του μέτρου. Ο Γιουν ανέφερε ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις αποσύρθηκαν ενώ το υπουργικό συμβούλιο από τη μεριά του ενέκρινε την άρση του στρατιωτικού νόμου.

