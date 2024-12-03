Ο Γάλλος πρωθυπουργός Μισέλ Μπαρνιέ απέρριψε την Τρίτη τις εκκλήσεις για παραίτηση του προέδρου Εμανουέλ Μακρόν για να αποσοβηθεί η πολιτική κρίση στη χώρα, αποκαλώντας τον εγγυητή της σταθερότητας.

Σε τηλεοπτική του συνέντευξη ενόψει της ψήφου μομφής της Τετάρτης που όπως όλα δείχνουν θα ανατρέψει την κυβέρνησή του, ο Μπαρνιέ είπε ότι παραμένει ανοιχτός σε συνομιλίες για τον προϋπολογισμό με την ακροδεξιά Εθνική Συσπείρωση και τα άλλα κόμματα, αλλά προειδοποίησε ότι υπάρχει μεγάλη ένταση στη χώρα , και ότι όλοι θα πρέπει να είναι προσεκτικοί.

«Έχει λαϊκή νομιμότητα»

«Εκλέχτηκε για πέντε χρόνια, έχει λαϊκή νομιμότητα, εκλέχτηκε ξεκάθαρα», δήλωσε ο Μισέλ Μπαρνιέ για τον Εμανουέλ Μακρόν, του οποίου την παραίτηση ζητά η αντιπολίτευση λόγω του πολιτικού πλαισίου.

«Ο καθένας μας έχει τον ρόλο του», πρόσθεσε.

«Βλέπω τις αγορές, τα spread , βλέπω ότι είμαστε πάνω από την Ελλάδα», είπε ο Μπαρνιέ για τις επιπτώσεις της πολιτικής αστάθειας στη Γαλλία στην εμπιστοσύνη της αγοράς.

«Τον αντίκτυπο αυτής της αστάθειας, θα τον δείτε αμέσως στα επιτόκια», είπε, προειδοποιώντας ταυτόχρονα ότι βλέπει «πολλή ένταση στη χώρα μας και πολύ θυμό», και γι΄αυτό «χρειάζεται προσοχή » διαμήνυσε.

Μάλιστα, ο Γάλλος πρωθυπουργός εξέφρασε την πεποίθηση ότι μπορεί αύριο να μην υπερψηφιστεί η πρόταση μομφής της αντιπολίτευσης.

Ερωτηθείς σχετικά στη διάρκεια της τηλεοπτικής συνέντευξης ο Μισέλ Μπαρνιέ δήλωσε ότι αυτό «εξαρτάται από τους βουλευτές που ο καθένας έχει μερίδιο ευθύνης ενώπιον των Γάλλων».

Εάν περάσει η πρόταση μομφής, όλα θα είναι πιο δύσκολα και πιο σοβαρά για τους Γάλλους

«Εάν περάσει η πρόταση μομφής, όλα θα είναι πιο δύσκολα και πιο σοβαρά», προειδοποίησε ο Μισέλ Μπαρνιέ την παραμονή της εξέτασης της πρότασης μομφής του NFP στην Εθνοσυνέλευση.

Ο ίδιος μάλιστα τόνισε ότι γνώριζε από την αρχή της θητείας του ότι πρόκειται για μια «εύθραυστη και εφήμερη κατάσταση»

«Έφτασα σε αυτό το γραφείο πριν από τρεις μήνες λέγοντας στον εαυτό μου ότι θα μπορούσα να φύγω το επόμενο πρωί, γιατί είναι ένα περίπλοκο πολιτικό ζήτημα και τόσο περίπλοκο», σημείωσε ο Μπαρνιέ, τονίζοντας την έλλειψη πλειοψηφίας.

Ακολούθως ο Μισέλ Μπαρνιέ διευκρίνισε ότι η πρόταση μομφής δεν είναι ψήφος υπέρ ή κατά του ιδίου, αλλά στο επίκεντρο της ψηφοφορίας τίθεται το νομοσχέδιο για τη χρηματοδότηση της Κοινωνικής Ασφάλισης. Οι Γάλλοι «αισθάνονται ότι δεν υπάρχει ανάγκη για χάος », σημείωσε.

Σε ό,τι αφορά τις ενστάσεις της αντιπολίτευσης, ο Γάλλος πρωθυπουργός διαβεβαίωσε ότι η κυβέρνησή του «δεν διαπραγματεύεται», αντικρούοντας την κριτική των δημοσιογράφων για τις παραχωρήσεις στις οποίες προχώρησε για την αναπροσαρμογή των συντάξεων αποδεχόμενος το αίτημα της Εθνικής Συσπείρωσης. «Υπήρχε ακρόαση και σεβασμός », διαβεβαιώνει.

Απέκλεισε νέα υποψηφιότητα

Ο Μισέλ Μπαρνιέ απέκλεισε μια νέα υποψηφιότητα για την πρωθυπουργία στην περίπτωση που υπερψηφιστεί η πρόταση μομφής.

«Θέλω να υπηρετήσω αλλά τι σημαίνει αυτό, αν πέσω αύριο θα παραμείνω σαν να μην έχει συμβεί τίποτα;», απάντησε ο πρωθυπουργός ερωτηθείς σχετικά.

«Τα υπηρεσιακά αυτοκίνητα, ο χρυσός της Δημοκρατίας, δεν με νοιάζει, δεν είναι αυτό το θέμα, δεν με αφορά». Αυτό που συμβαίνει ξεπερνά κατά πολύ την κατάστασή μου», πρόσθεσε ο Γάλλος πρωθυπουργός.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.