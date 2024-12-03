Συρία: Πάνω από 600 νεκροί είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των μαχών

Τουλάχιστον 602 είναι οι νεκροί, εκ των οποίων 104 άμαχοι, κατά τις μάχες που έχουν ξεσπάσει στη βόρεια Συρία μετά την αιφνιδιαστική επίθεση την οποία εξαπέλυσε την προηγούμενη εβδομάδα συμμαχία ανταρτών καθοδηγούμενη από τζιχαντιστές, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό του Συριακού Παρατηρητηρίου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων.

Μεταξύ των θυμάτων είναι 299 μαχητές της τζιχαντιστικής οργάνωσης Χάγιατ Ταχρίρ αλ Σαμ (HTS) και συμμαχικών ομάδων ανταρτών, ενώ οι απώλειες των κυβερνητικών δυνάμεων και των συμμάχων τους ανέρχονται σε 199 νεκρούς, αναφέρει η ΜΚΟ που εδρεύει στο Λονδίνο αλλά διατηρεί ευρύ δίκτυο πηγών στη Συρία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

