Νότια Κορέα: Την άρση του στρατιωτικού νόμου ανακοίνωσε ο πρόεδρος της χώρας

Ο πρόεδρος της Νότιας Κορέας Γιουν Σουκ Γέολ ανακοίνωσε την Τετάρτη την άρση της κήρυξης του στρατιωτικού νόμου που είχε επιβάλει λίγες ώρες πριν, υπακούοντας στην ψηφοφορία του κοινοβουλίου κατά του μέτρου. Ο Γιουν ανέφερε ότι οι στρατιωτικές δυνάμεις αποσύρθηκαν ενώ το υπουργικό συμβούλιο από τη μεριά του ενέκρινε την άρση του στρατιωτικού νόμου.

Υπενθυμίζεται ότι νωρίτερα, οι βουλευτές ψήφισαν ομόφωνα υπέρ της άρσης του στρατιωτικού νόμου, με την παρουσία 190 από τα 300 μέλη του κοινοβουλίου.

Στη δήλωσή του για την άρση του στρατιωτικού νόμου, ο Γιουν ανέφερε: «Αγαπητοί πολίτες, κήρυξα στρατιωτικό νόμο στις 11 χθες το βράδυ (σ.σ. τοπική ώρα) με τη βούληση να σώσω τη χώρα από τις αντικρατικές δυνάμεις που προσπαθούν να παραλύσουν τις βασικές λειτουργίες του κράτους και να καταστρέψουν τη συνταγματική τάξη της φιλελεύθερης δημοκρατίας. Ωστόσο, πριν από λίγο, η Εθνοσυνέλευση ζήτησε την άρση του στρατιωτικού νόμου, οπότε τα στρατεύματα που είχαν αναπτυχθεί λόγω του στρατιωτικού νόμου αποσύρθηκαν. Ο στρατιωτικός νόμος θα αρθεί άμεσα με την αποδοχή του αιτήματος της Εθνοσυνέλευσης μέσω συνεδρίασης του υπουργικού συμβουλίου (λίγο αργότερα το συμβούλιο ενέκρινε την άρση του στρατιωτικού νόμου). Ωστόσο, παρόλο που συγκαλέσαμε αμέσως συνεδρίαση του Συμβουλίου, καθώς είναι ακόμη νωρίς το πρωί και δεν έχει επιτευχθεί ακόμη η απαρτία για τη λήψη απόφασης, ο στρατιωτικός νόμος θα αρθεί μόλις επιτευχθεί. Ωστόσο, ζητάμε από την Εθνοσυνέλευση να σταματήσει αμέσως τις απερίσκεπτες ενέργειές της που παραλύουν τις λειτουργίες του κράτους μέσω επανειλημμένων παραπομπών, νομοθετικών χειρισμών και χειραγώγησης του προϋπολογισμού»

Ο Γιουν κήρυξε στρατιωτικό νόμο την Τρίτη για να εμποδίσει τις «δυνάμεις» μεταξύ των αντιπάλων του. Όμως οι εξοργισμένοι βουλευτές απέρριψαν το διάταγμα, καθώς οι διαδηλωτές συγκεντρώθηκαν έξω από το κοινοβούλιο στη μεγαλύτερη πολιτική κρίση της χώρας εδώ και δεκαετίες.

Σύμφωνα με το νόμο της Νότιας Κορέας, ο πρόεδρος όφειλε να άρει αμέσως τον στρατιωτικό νόμο εάν το ζητούσε το κοινοβούλιο με πλειοψηφία. Το ίδιο του το κόμμα τον προέτρεψε να άρει το διάταγμα.

Η κρίση σε μια χώρα που είναι δημοκρατική από τη δεκαετία του 1980, σύμμαχος των ΗΠΑ και σημαντική ασιατική οικονομία, προκάλεσε διεθνή συναγερμό.

Το χρονικό των εξελίξεων στη Νότια Κορέα:

Μετά την απόφαση του προέδρου της Νότιας Κορέας να κηρύξει στρατιωτικό νόμο, ο στρατός ανακοίνωσε νωρίτερα ότι η λειτουργία του κοινοβουλίου και οι δραστηριότητες των πολιτικών κομμάτων αναστέλλονταν, μετέδωσε το πρακτορείο Yonhap. Είχαν απαγορευτεί επίσης οι διαδηλώσεις και οι συγκεντρώσεις.

Σύμφωνα με το πρακτορείο, όλα τα μέσα ενημέρωσης και οι εκδόσεις είχαν τεθεί υπό τον έλεγχο του στρατού. Με βάση το διάταγμα, απαγορεύονταν όλες οι ενέργειες που κρίνονταν ως απόπειρες ανατροπής του φιλελεύθερου δημοκρατικού συστήματος, καθώς και η μετάδοση «ψευδών ειδήσεων» και προπαγάνδας.

Επίσης, όλο το ιατρικό προσωπικό που απεργούσε, συμπεριλαμβανομένων και των εκπαιδευόμενων γιατρών, διατάχθηκε να επιστρέψει στην εργασία του μέσα σε 48 ώρες. Οι απεργίες, οι στάσεις εργασίας και οι συγκεντρώσεις που πυροδοτούν «κοινωνικό χάος» είχαν απαγορευτεί επίσης.

Σύμφωνα με το διάταγμα, όσοι θα παραβίαζαν τον στρατιωτικό νόμο, μπορούσαν να συλληφθούν και να τεθούν υπό κράτηση χωρίς ένταλμα.

Το Yonhap μετέδωσε ότι το κοινοβούλιο είχε σφραγιστεί και στρατιωτικά ελικόπτερα είχαν προσγγειωθεί στη στέγη του.

Ένα στέλεχος της Κεντρικής Τράπεζας της Νότιας Κορέας είπε στο πρακτορείο Reuters ότι «προετοιμάζονται μέτρα» για τη σταθεροποίηση της αγοράς, εφόσον χρειαστεί.

Το Χρηματιστήριο της Σεούλ δεν έχει ακόμη αποφασίσει εάν θα λειτουργήσει αύριο Τετάρτη.

Από τον Λευκό Οίκο έγινε γνωστό ότι η κυβέρνηση του προέδρου Τζο Μπάιντεν βρίσκεται σε επαφή με την κυβέρνηση της Νότιας Κορέας και παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις.

Σύμφωνα πάντα με το Yonhap, η κήρυξη στρατιωτικού νόμου ήταν μια πρόταση που υπέβαλε στον πρόεδρο Γιουν ο υπουργός Άμυνας.

Νωρίτερα, στο διάγγελμά του, ο προεδρος Γιουν είπε ότι «η «Εθνοσυνέλευση έχει μετατραπεί σε καταφύγιο εγκληματιών, κρησφύγετο νομοθετικής δικτατορίας που επιδιώκει να παραλύσει το διοικητικό και δικαστικό σύστημα και να ανατρέψει τη φιλελεύθερη συνταγματική τάξη».

Κατηγόρησε επίσης τους βουλευτές της αντιπολίτευσης ότι περιέκοψαν «όλους τους προϋπολογισμούς που ήταν βασικής σημασίας για τις προτεραιότητες του έθνους, όπως είναι η καταπολέμηση της εγκληματικότητας που συνδέεται με τη διακίνηση ναρκωτικών και η διατήρηση της δημόσιας ασφάλειας (...) μετατρέποντας τη χώρα σε παράδεισο ναρκωτικών και τόπο χάους για τη δημόσια ασφάλεια».

Ο Γιουν χαρακτήρισε την αντιπολίτευση, η οποία ελέγχει το κοινοβούλιο, «δυνάμεις εχθρικές προς το κράτος που έχουν σκοπό να ανατρέψουν το καθεστώς». Διαβεβαίωσε ότι η απόφασή του ήταν «αναπόφευκτη».

«Θα αποκαταστήσω την κανονικότητα στη χώρα, ξεκαθαρίζοντας αυτές τις δυνάμεις που είναι εχθρικές προς το κράτος το συντομότερο δυνατόν», ανέφερε.

Διαδηλωτές έξω από το κοινοβούλιο

Εκατοντάδες άνθρωποι άρχισαν να συρρέουν τις πρώτες πρωινές ώρες της Τετάρτης, τοπική ώρα, έξω από το κοινοβούλιο της Νότιας Κορέας στη Σεούλ, για να διαμαρτυρηθούν για την επιβολή στρατιωτικού νόμου στη χώρα, σύμφωνα με τα πλάνα που μεταδίδονται απευθείας από τα τοπικά τηλεοπτικά δίκτυα.

«Ανοίξτε την πόρτα, σας παρακαλώ. Η δουλειά σας είναι να προστατεύετε την Εθνοσυνέλευση. Γιατί κάθεστε με σταυρωμένα τα χέρια ενώ ποδοπατούνται οι βουλευτές;» φώναξε ένας άνδρας σε μια ομάδα αστυνομικών που φρουρούσαν τις πύλες του κτιρίου, το οποίο έχει σφραγιστεί.

Την ίδια ώρα, το κοινοβούλιο, με παρόντες 190 από τους 300 βουλευτές, ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο ζητείται η άρση του στρατιωτικού νόμου που επέβαλε ο πρόεδρος Γιουν Σουκ Γέολ.

Ο πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης Γου Γουόν-σικ χαρακτήρισε «άκυρη» την κήρυξη στρατιωτικού νόμου.

Ο ηγέτης της αντιπολίτευσης Λι Τζάε-μίουνγκ χαρακτήρισε «παράνομο» τον στρατιωτικό νόμο και κάλεσε τους πολίτες να διαδηλώσουν έξω από το κοινοβούλιο. «Η παράνομη επιβολή στρατιωτικού νόμου από τον πρόεδρο Γιουν Σουκ Γέολ είναι άκυρη», είπε ο Λι, ο οποίος ηττήθηκε οριακά από τον Γιουν στις εκλογές του 2022. «Ελάτε τώρα στην Εθνοσυνέλευση. Κι εγώ πηγαίνω εκεί», ανέφερε νωρίτερα, μέσω του διαδικτύου.

Ο προκάτοχος του Γιουν, Μουν-Τζάε-ιν, που πρόσκειται στο κυβερνών Δημοκρατικό Κόμμα, ανέφερε με ανάρτησή του στην πλατφόρμα Χ ότι η κορεατική δημοκρατία βρίσκεται σε κρίση. «Ελπίζω η Εθνοσυνέλευση να ενεργήσει γρήγορα για να προστατεύσει τη δημοκρατία από την κατάρρευση. Ζητώ από τον λαό να ενώσουμε δυνάμεις για να προστατεύσουμε και να σώσουμε τη δημοκρατία και να βοηθήσουμε την Εθνοσυνέλευση να λειτουργεί κανονικά», πρόσθεσε.

Στο μεταξύ, η πρεσβεία της Κίνας στη Νότια Κορέα, κάλεσε τους Κινέζους πολίτες που βρίσκονται στη χώρα να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί, μετά την επιβολή του στρατιωτικού νόμου. Η πρεσβεία συμβούλευσε «τους πολίτες της Κίνας στη Νότια Κορέα να παραμείνουν ψύχραιμοι (...) να είναι σε επαγρύπνηση όσον αφορά την ασφάλεια, να περιορίσουν τις μη απαραίτητες εξόδους τους και να είναι προσεκτικοί όταν εκφράζουν πολιτικές απόψεις» ανέφερε στην ανακοίνωσή της.

Πηγή: skai.gr

