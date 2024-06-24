Νότια Κορέα: Νέα παρτίδα μπαλονιών με περιττώματα και... Hello Kitty από τη Βόρεια Κορέα

Ανάμεσα στα σκουπίδια που μετέφεραν τα μπαλόνια που απέστειλε αυτή τη φορά η Βόρεια Κορέα προς την Νότια Κορέα ήταν φθαρμένα ρούχα τυπωμένα με χαρακτήρες όπως το Hello Kitty, και χώμα που περιείχε ίχνη ανθρώπινων περιττωμάτων και παράσιτα, ανακοίνωσε σήμερα η Σεούλ.

Η Πιονγκγιάνγκ αποστέλει από τα τέλη Μαΐου εκατοντάδες μπαλόνια γεμάτα με σκουπίδια, όπως αποτσίγαρα, χαρτί υγείας, ακόμη και ακαθαρσίες ζώων, στη νότια γείτονά της, με εκατοντάδες να προσγειώνονται στη Νότια Κορέα.

Η Σεούλ έχει αναπτύξει στρατιωτικές μονάδες εξουδετέρωσης εκρηκτικών και ομάδες χημικού και βιολογικού πολέμου για να επιθεωρούν τα αντικείμενα.

Τα αντικείμενα περιελάμβαναν επίσης ρούχα που είχαν δωρηθεί από την Νότια Κορέα που είχαν σκιστεί και απορρίματα όλων των ειδών, ανέφερε το υπουργείο Ενοποίησης της Νότιας Κορέας.

Η Πιονγκγιάνγκ έχει δηλώσει ότι η κίνηση γίνεται σε αντίποινα για τα φυλλάδια κατά της Βόρειας Κορέας που πέταξαν Νοτιοκορεάτες ακτιβιστές στο πλαίσιο εκστρατείας προπαγάνδας.

Παράσιτα και ανθρώπινο DNA βρέθηκαν στα απορρίματα σε ορισμένες από τις πλαστικές σακούλες, κάτι που δείχνει ότι περιείχαν λίπασμα από ανθρώπινα περιττώματα, ανέφερε το υπουργείο Ενοποίησης .

Η Βόρεια Κορέα, η οποία υποφέρει από χρόνια έλλειψη τροφίμων, εξαρτιόταν από τη Νότια Κορέα για τεράστιες αποστολές χημικών λιπασμάτων έως ότου αυτή η βοήθεια ανεστάλη το 2007 καθώς η Πιονγκγιάνγκ επιτάχυνε την ανάπτυξη όπλων.

Τα σκουπίδια που μεταφέρθηκαν σήμερα με μπαλόνια περιείχαν φθαρμένα ρούχα τυπωμένα με χαρακτήρες Μίκι Μάους, Γουίνι το αρκουδάκι (Winnie-the-Pooh) και Χελόου Κίτι (Hello Kitty) καθώς και κάλτσες, γάντια και μπαλωμένα παιδικά ρούχα, μάσκες με ύφασμα ραμμένα στο χέρι, μεταξύ άλλων.

Αργά τη Δευτέρα (τοπική ώρα), ο στρατός της Νότιας Κορέας δήλωσε ότι η Βόρεια Κορέα εκτόξευσε μπαλόνια που φαινόταν να μεταφέρουν σκουπίδια. Η Βόρεια Κορέα προειδοποίησε την περασμένη εβδομάδα ότι θα στείλει περισσότερα μπαλόνια που μεταφέρουν σκουπίδια.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

