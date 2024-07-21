Τουλάχιστον 16 άνθρωποι σκοτώθηκαν κατά τη σύγκρουση φορτηγού με λεωφορείο σε δρόμο των Άνδεων στη Βολιβία, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία χθες Σάββατο. «Δεκαέξι άνθρωποι σκοτώθηκαν και 14 τραυματίες διακομίστηκαν σε νοσοκομείο», δήλωσε ο εκπρόσωπος της αστυνομίας Νίλο Τορίκο.

Το δυστύχημα σημειώθηκε σε δρόμο που συνδέει την Πατακαμάγια με την πόλη Τάμπο Κεμάδο στο δυτικό άκρο της Βολιβίας, κοντά στα σύνορα με τη Χιλή.

Το λεωφορείο κατευθυνόταν στη Χιλή, ακολουθώντας μια πολυσύχναστη τουριστική διαδρομή μεταξύ των δύο χωρών της Νότιας Αμερικής.

Σύμφωνα με την ενημέρωση από τον εκπρόσωπο της βολιβιανής αστυνομίας, ο οδηγός του φορτηγού έκανε έναν επικίνδυνο ελιγμό στην προσπάθειά του να προσπεράσει άλλο όχημα και εισήλθε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας όπου συγκρούστηκε με το λεωφορείο. «Σε αυτό το σημείο, δεν επιτρέπεται η προσπέραση. Το φορτηγό έκανε έναν απαγορευτικό ελιγμό, που προκάλεσε αυτό το δυστύχημα», είπε ο Τορίκο.

Περίπου 1.400 άνθρωποι χάνουν τη ζωή τους κάθε χρόνο σε τροχαία δυστυχήματα στη Βολιβία, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

