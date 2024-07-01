Τουλάχιστον εννέα άνθρωποι σκοτώθηκαν και τέσσερις τραυματίστηκαν όταν ένα αυτοκίνητο, που κινείτο στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας παρέσυρε πεζούς κοντά στο δημαρχείο της Σεούλ, ανακοίνωσε η αστυνομία.

Έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν επί τόπου και άλλοι τρεις υπέκυψαν στο νοσοκομείο όπου μεταφέρθηκαν, είπε ο εκπρόσωπος της πυροσβεστικής Κιμ Τσουν-σόο.

Το νοτιοκορεατικό πρακτορείο Yonhap μετέδωσε ότι ο οδηγός, ηλικίας 68 ετών, έπεσε πάνω στο πλήθος που περίμενε να ανάψει το πράσινο για τους πεζούς, γύρω στις 21.30, τοπική ώρα. Ο 68χρονος οδηγούσε ανάποδα και προηγουμένως είχε συγκρουστεί με άλλα δύο οχήματα.

A car hit pedestrians waiting at a traffic light in Seoul on Monday evening, killing nine people and injuring four, South Korea's emergency officials said. https://t.co/k5hIdz3nC2 — ABC News (@ABC) July 1, 2024

Ο διευθυντής της υπηρεσίας ασφαλείας των μεταφορών της περιφέρειας Γιουνγκ-γκου, ο Κιμ Σουκ-χουάν, είπε ότι έχει συλληφθεί ένας άνδρας. Διενεργείται έρευνα για να διαπιστωθεί εάν ο οδηγός ήταν υπό την επήρεια ναρκωτικών ουσιών ή αλκοόλ ή αν επιτάχυνε το όχημά του κατά λάθος.

Ο Οχ Σε-χόον, ο δήμαρχος της Σεούλ, έκανε λόγο για «ένα πολύ λυπηρό δυστύχημα» και ζήτησε από τους διασώστες «να μεταφέρουν γρήγορα τα θύματα στο νοσοκομείο και να εξετάσουν λεπτομερώς τα αίτια».

Τα πολύνεκρα τροχαία δυστυχήματα είναι κάτι σπάνιο στη Νότια Κορέα, μια χώρα που διαθέτει γενικά καλό οδικό δίκτυο και καλοσυντηρημένα αυτοκίνητα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.