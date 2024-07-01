Ο υπουργός Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας ανακοίνωσε σήμερα την ανακάλυψη επτά κοιτασμάτων πετρελαίου και φυσικού αερίου στην Ανατολική Επαρχία και στο Άδειο Τετράπλευρο (Ρουμπ αλ Χαλί στα αραβικά) του βασιλείου, μετέδωσε το επίσημο σαουδαραβικό πρακτορείο ειδήσεων SPA.

Ο υπουργός Ενέργειας της Σαουδικής Αραβίας πρίγκιπας Αμπντουλαζίζ μπιν Σαλμάν δήλωσε ότι ο κρατικός πετρελαϊκός όμιλος Saudi Aramco ανακάλυψε «δύο μη συμβατικά κοιτάσματα πετρελαίου, έναν ταμιευτήρα ελαφρού αραβικού πετρελαίου, δύο κοιτάσματα φυσικού αερίου και δύο δεξαμενές φυσικού αερίου», μετέδωσε το SPA.

Δύο πεδία μη συμβατικού πετρελαίου και ένας ταμιευτήρας; ανακαλύφθηκαν στην Ανατολική Επαρχία, την ανατολικότερη και μεγαλύτερη της Σαουδικής Αραβίας, ενώ δύο πεδία φυσικού αερίου και δύο ταμιευτήρες στο Άδειο Τετράπλευρο του βασιλείου.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

