Στους 175 ανέρχονται, σύμφωνα με την εφημερίδα Le Monde, οι υποψήφιοι βουλευτές που ενώ προκρίθηκαν στο β' γύρο των γαλλικών βουλευτικών εκλογών ανακοίνωσαν σήμερα Δευτέρα πως αποσύρονται ούτως ώστε να μειωθούν οι πιθανότητες επικράτησης του ακροδεξιού κόμματος της Μαρίν Λεπέν στην εκλογική τους περιφέρεια. Οι περισσότεροι εξ'αυτών είχαν έρθει τρίτοι σε ψήφους στον πρώτο γύρο αλλά προκρίθηκαν στον δεύτερο γύρο επειδή συγκέντρωσαν πάνω από το 12,5% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων στην εκλογική τους περιφέρεια. Οι πιθανότητες ωστόσο να έρθουν πρώτοι στον δεύτερο γύρο και να κερδίσουν την έδρα ήταν μάλλον περιορισμένες.

Οι 122 από τους αποσυρθέντες είχαν κατέβει υποψήφιοι με το Νέο Λαϊκό Μέτωπο των κομμάτων της αριστεράς, οι 52 με το κόμμα του προέδρου Μακρόν ενώ ένας υποψήφιος είχε κατέλθει με το κόμμα των Ρεπουμπλικάνων. Από τις συνολικά 577 μονοεδρικές περιφέρειες της Γαλλίας στις 305 προκρίθηκαν χθες τρεις υποψήφιοι, ενώ σε πέντε εκλογικές περιφέρειες προκρίθηκαν τέσσερις υποψήφιοι. Δύο υποψήφιοι προκρίθηκαν σε 191 εκλογικές περιφέρειες, ενώ από τον πρώτο γύρο εκλέχτηκαν στην γαλλική Εθνοσυνέλευση 76 βουλευτές, οι οποίοι συγκέντρωσαν πάνω από το 51% των ψήφων. Επίσης από τις 577 μονοεδρικές εκλογικές περιφέρειες του συνόλου της γαλλικής επικρατείας, η ακροδεξιά ήλθε χθες πρώτη στις 297, η αριστερά στις 159, η παράταξη Μακρόν στις 70 και το Ρεπουμπλικανικό κόμμα στις 20 περιφέρειες. Στις άλλες 31 εκλογικές περιφέρειες έρχονται πρώτα άλλα κόμματα, όπου τα σχετικώς περισσότερα τοποθετούνται στην αριστερά. Σημειώνεται ότι η αριστερά ήλθε χθες τρίτη σε ψήφους σε 129 εκλογικές περιφέρειες και η παράταξη Μακρόν σε 90 εκλογικές περιφέρειες.

Η απόσυρση υποψηφίων βουλευτών αναμένεται ότι θα συνεχιστεί ως τις 19.00 ώρα Ελλάδας αύριο, όποτε είναι η τελευταία προθεσμία για την επικύρωση των υποψηφιοτήτων στο δεύτερο γύρο των βουλευτικών εκλογών που θα πραγματοποιηθεί την ερχόμενη Κυριακή.

Πηγή: skai.gr

