Ο Στιβ Μπάνον, ένας σύμμαχος του Ντόναλντ Τραμπ με ισχυρή επιρροή, έφτασε σήμερα στη φυλακή για να εκτίσει την ποινή των τεσσάρων μηνών που του επιβλήθηκε επειδή αγνόησε την κλήτευση επιτροπής του Κογκρέσου η οποία ερευνούσε την επίθεση της 6ης Ιανουαρίου 2021 στο Καπιτώλιο.

Ο Μπάνον έφτασε στην ομοσπονδιακή φυλακή χαμηλής ασφαλείας του Ντάνμπερι, στο Κονέκτικατ και μίλησε στους δημοσιογράφους και σε υποστηρικτές του που τον επευφημούσαν. Αυτοχαρακτηρίστηκε «πολιτικός κρατούμενος» και είπε ότι οι ακροδεξιοί, λαϊκιστές οπαδοί του θα διαδώσουν το μήνυμά του ενώ εκείνος θα εκτίει την ποινή του. «Είμαι υπερήφανος που μπαίνω στη φυλακή σήμερα. Όχι μόνο δεν έχω μετανιώσει, είμαι υπερήφανος για ό,τι έκανα», είπε.

Αφού μίλησε στις κάμερες, ο Μπάνον επιβιβάστηκε σε ένα σκούρο SUV το οποίο μπήκε στο συγκρότημα της φυλακής.

Ο Μπάνον θα μείνει φυλακισμένος σχεδόν μέχρι την ημέρα των προεδρικών εκλογών, στις 5 Νοεμβρίου. Οι κρατούμενοι σε ομοσπονδιακές φυλακές δεν έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και για αυτό θα του είναι δύσκολο να επικοινωνεί με τους ακολούθους του στο podcast «War Room».

Ο Μπάνον καταδικάστηκε αφού αρνήθηκε να παραδώσει έγγραφα στο Κογκρέσο ή να καταθέσει στην επιτροπή της Βουλής των Αντιπροσώπων που ερευνούσε τις ταραχές στο Καπιτώλιο τον Ιανουάριο του 2021. Ήταν ένας από τους βασικούς συμβούλους του Τραμπ κατά την προεκλογική εκστρατεία του 2016 και ανέλαβε επικεφαλής της στρατηγικής του Λευκού Οίκου το 2017. Δεν είναι ο πρώτος πρώην αξιωματούχος της προεδρίας Τραμπ που φυλακίζεται επειδή αρνήθηκε να συνεργαστεί με την επιτροπή. Η ίδια ποινή, φυλάκιση τεσσάρων μηνών, είχε επιβληθεί και στον Πίτερ Ναβάρο, τον πρώην σύμβουλο του Τραμπ για θέματα εμπορίου, ο οποίος οδηγήθηκε στη φυλακή τον Μάρτιο.

Το 2021 ο Τραμπ έδωσε χάρη στον Μπάνον όταν κατηγορήθηκε, σε ομοσπονδιακό επίπεδο, ότι εξαπάτησε υποστηρικτές του Ρεπουμπλικάνου προέδρου στο πλαίσιο μιας εκστρατείας συγκέντρωσης χρημάτων για το χτίσιμο του τείχους στα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό. Σε πολιτειακό επίπεδο, ο Μπάνον έχει δηλώσει αθώος στις κατηγορίες αυτές και περιμένει τη δίκη του.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

