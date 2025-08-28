Η Νότια Κορέα ενέκρινε χθες Τετάρτη νομοσχέδιο το οποίο απαγορεύει τη χρήση κινητών τηλεφώνων στις σχολικές αίθουσες, όπως έκανε γνωστό σήμερα κοινοβουλευτική πηγή.

Το νομοσχέδιο, το οποίο θα αρχίσει να εφαρμόζεται τον Μάρτιο, απαγορεύει τη χρήση στις σχολικές αίθουσες συσκευών που συνδέονται στο διαδίκτυο, μεταξύ των οποίων τα κινητά τηλέφωνα, και «υιοθετήθηκε χθες», όπως δήλωσε μία εκπρόσωπος του νοτιοκορεατικού κοινοβουλίου.

Με την υιοθέτηση του μέτρου αυτού η Νότια Κορέα ακολουθεί το παράδειγμα άλλων χωρών, όπως η Αυστραλία και η Ολλανδία, περιορίζοντας τη χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και των smartphones από τα παιδιά.

Πρόσφατα η Αυστραλία επέκτεινε την πρωτοπόρα απαγόρευσή της στη χρήση μέσων κοινωνικής δικτύωσης προκειμένου να περιλαμβάνει και τους εφήβους. Εξάλλου έρευνα που διενεργήθηκε τον Ιούλιο κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η απαγόρευση των κινητών τηλεφώνων μεταξύ των Ολλανδών μαθητών έχει βελτιώσει τη συγκέντρωσή τους στο σχολείο.

Σε ανακοίνωσή του το υπουργείο Παιδείας της Νότιας Κορέας διευκρίνισε ότι θα υπάρχουν εξαιρέσεις στην απαγόρευση, κυρίως για τις περιπτώσεις που τα κινητά τηλέφωνα χρησιμοποιούνται για εκπαιδευτικούς σκοπούς ή από μαθητές με ειδικές ανάγκες.

Έρευνες δείχνουν ότι η Νότια Κορέα είναι μεταξύ των χωρών με το μεγαλύτερο ποσοστό σύνδεσης στο διαδίκτυο, με το 99% των κατοίκων της να χρησιμοποιούν το ίντερνετ και το 98% να έχει στην κατοχή του smartphone.

«Ο εθισμός των νέων μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έχει φτάσει πλέον σε σοβαρό επίπεδο», τόνισε ο Τσο Γιουνγκ-χουν ο βουλευτής του αντιπολιτευόμενου κόμματος Ισχύος του Λαού, που κατέθεσε το νομοσχέδιο.

Περίπου το 37% των μαθητών γυμνασίου και λυκείου στη Νότια Κορέα εκτίμησε ότι τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης επηρεάζουν την καθημερινότητά του, ενώ το 22% δήλωσε ότι νιώθει άγχος αν δεν μπορεί να έχει πρόσβαση στον λογαριασμό του στα social media, σύμφωνα με δημοσκόπηση του υπουργείου Παιδείας που πραγματοποιήθηκε πέρυσι.

Πολλά σχολεία στη Νότια Κορέα ήδη έχουν επιβάλει περιορισμούς στη χρήση των smartphones, τους οποίους έρχεται να επισημοποιήσει το νομοσχέδιο.

Εξάλλου η Εθνική Επιτροπή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων της χώρας είχε κρίνει πρόσφατα ότι οι περιορισμοί στη χρήση κινητών τηλεφώνων στα σχολεία δεν αποτελούν παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων λόγω των αρνητικών επιπτώσεων που έχουν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στη μάθηση και τη συναισθηματική ευημερία των μαθητών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

