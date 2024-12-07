Ο νοτιοκορεάτης πρόεδρος Γιουν Σοκ-γελ ζήτησε «συγγνώμη» για την αναταραχή που προκάλεσε με την αποτυχημένη απόπειρά του να προχωρήσει στην επιβολή στρατιωτικού νόμου στη χώρα, μέσω τηλεοπτικού διαγγέλματος που απηύθυνε λίγες ώρες πριν από την προγραμματισμένη ψηφοφορία στο κοινοβούλιο επί της πρότασης μομφής που κατέθεσε η αντιπολίτευση.

Ωστόσο, δεν παραιτήθηκε και είπε ότι εμπιστεύεται το κυβερνών κόμμα για να λάβει «μέτρα για την σταθεροποίηση της πολιτικής κατάστασης».

Ο Γιουν είπε πως δεν θα επιδιώξει να αποφύγει τη νομική και πολιτική ευθύνη για την απόφασή του, η οποία ισχυρίστηκε ότι ελήφθη σε συνθήκες απόγνωσης.

Ήταν η πρώτη δημόσια εμφάνιση του προέδρου Γιουν, αφότου υποχρεώθηκε την Τετάρτη να ακυρώσει – μετά από μόλις έξι ώρες – τον στρατιωτικό νόμο που κήρυξε στη Νότια Κορέα, καθώς το κοινοβούλιο αψήφησε τον στρατιωτικό κλοιό και καταψήφισε το διάταγμα.

«Λυπάμαι πολύ και θα ήθελα να ζητήσω ειλικρινή συγγνώμη από τους πολίτες που υπέστησαν σοκ», είπε ο Γιουν στο σύντομο διάγγελμά του. «Αφήνω στο κόμμα μου να λάβει μέτρα για τη σταθεροποίηση της πολιτικής κατάστασης, συμπεριλαμβανομένου του ζητήματος της θητείας μου», συμπλήρωσε.

Την παραίτηση του προέδρου της Νότιας Κορέας ζήτησε ο Χαν Ντογκ-χουν, επικεφαλής του κυβερνώντος Κόμματος Λαϊκής Εξουσίας, υπογραμμίζοντας πως ο Γιουν δεν είναι πλέον σε θέση να ασκήσει τα καθήκοντά του.

Χθες Παρασκευή, ο Χαν είχε πει πως ο Γιουν αποτελεί «κίνδυνο» για τη χώρα και πρέπει να απομακρυνθεί από την εξουσία, αυξάνοντας τις πιέσεις προς τον πρόεδρο να παραιτηθεί, παρόλο που στελέχη του Κόμματος Λαϊκής Εξουσίας εξέφρασαν αργότερα την αντίθεσή τους στην πρόταση μομφής που κατέθεσε η αντιπολίτευση. Μέλη του κυβερνώντος κόμματος προέτρεψαν πάντως τον Γιουν να παραιτηθεί ώστε να μην έχει την τύχη της πρώην προέδρου Παρκ Γκουν-χιε, η οποία καθαιρέθηκε το 2017.

Το νοτιοκορεατικό κοινοβούλιο καλείται να ψηφίσει στις 17:00 (τοπική ώρα, 10:00 ώρα Ελλάδος) επί της πρότασης μομφής σε βάρος του προέδρου Γιουν. Απαιτείται πλειοψηφία 2/3 (200 ψήφοι) για να παυθεί ο αρχηγός του κράτους.

Το κυβερνών κόμμα διαθέτει 108 έδρες, έναντι 192 της αντιπολίτευσης. Κατά συνέπεια, για να εγκριθεί η πρόταση μομφής, θα πρέπει να υπερψηφιστεί από τουλάχιστον οκτώ βουλευτές της κυβερνητικής παράταξης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

