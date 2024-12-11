Tην σημασία που αποδίδει η Ελλάδα στο Κεντρικό Ταμείο Αντιμετώπισης Εκτάκτων Αναγκών του ΟΗΕ (CERF), εργαλείο ανθρωπιστικής προληπτικής δράσης, αναφέρθηκε ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ, πρέσβης Ευάγγελος Σέκερης κατά τη διάρκεια συνεδρίασης που συγκάλεσε το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων των Ηνωμένων Εθνών (ΟCHA) στην έδρα του διεθνούς οργανισμού στη Νέα Υόρκη.

Σκοπός ήταν η συγκέντρωση χρημάτων για ανθρωπιστικές δράσεις σε χώρες όπως ο Λίβανος και το Σουδάν.

Ο Έλληνας Μόνιμος Αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ ανακοίνωσε τη συνεισφορά 100.000 ευρώ το 2025 στο Ταμείο και επαναβεβαίωσε τη δέσμευση της Ελλάδας, που θα γίνει σε μερικές ημέρες κράτος-μη μόνιμο μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας (2025-2026), να εργαστεί για την ανθρωπιστική προστασία των πλέον ευάλωτων ανθρώπων.

«Η Ελλάδα αποδίδει ιδιαίτερη σημασία στο Ταμείο ως εργαλείο συμμετοχικής δράσης με το οποίο η διεθνής κοινότητα μπορεί να ανταποκριθεί άμεσα» σε «κρίσεις ή φυσικές καταστροφές».

«Έχοντας αυτό κατά νου, πρέπει να δράσουμε επειγόντως συλλογικά για να αντιμετωπίσουμε τους υποκείμενους παράγοντες των υφιστάμενων και αναδυόμενων ανθρωπιστικών κρίσεων μακροπρόθεσμα. Πρέπει επίσης να ασχοληθούμε με την ανακούφιση των δεινών εκατομμυρίων ανθρώπων βραχυπρόθεσμα. Η Ελλάδα δεσμεύεται να διαθέσει το ποσό των 100.000 ευρώ το 2025 ως όχι μεγάλη, αλλά σημαντική συνεισφορά στην κοινή προσπάθεια για την αντιμετώπιση των πιο επειγουσών ανθρωπιστικών προκλήσεων. Καθώς η χώρα μου πρόκειται να ξεκινήσει τη θητεία της ως Μη Μόνιμο Μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας από την 1η Ιανουαρίου 2025, ένα έτος που συμπίπτει με την 20ή επέτειο από την ίδρυση του Ταμείου, θα θέλαμε να τονίσουμε την ετοιμότητα να συνεργαστούμε με όλους τους εταίρους μας και με τον OCHA για την ενίσχυση της ανθρωπιστικής προστασίας των πιο ευάλωτων ατόμων» ανέφερε ο κ. Σέκερης.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του επισήμανε ότι «το 2025 θα συμπληρωθούν 20 χρόνια από τότε που το CERF ξεκίνησε το σωτήριο έργο του. Υποστηρίζοντας εκατομμύρια ανθρώπους και κοινότητες σε όλο τον κόσμο. Διαθέτοντας πάνω από 9 δισεκατομμύρια δολάρια για την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας. Ανακουφίζοντας τον πόνο όσων έχουν μεγαλύτερη ανάγκη σε περισσότερες από 100 χώρες - από το Σουδάν έως τον Λίβανο, τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, την Αϊτή, την Υεμένη και πολλές άλλες. Βοηθώντας τις χώρες να αντιμετωπίσουν τις κλιματικές καταστροφές μέσω του νέου λογαριασμού δράσης για το κλίμα».

Το OCHA σε ανακοίνωση του σημείωσε ότι στη διάσκεψη «44 δωρητές δεσμεύτηκαν (σ.σ. να διαθέσουν χρηματοδότηση που συνολικά ανέρχεται σε) 349 εκατομμύρια δολάρια για το 2025, ενώ άλλοι αναμένεται να συνεισφέρουν τους επόμενους μήνες».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.