Ζελένσκι: Επικρίνει τη Βόρεια Κορέα για τη διάθεση στρατευμάτων στη Ρωσία

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κάλεσε σήμερα τη διεθνή κοινότητα να εντείνει την πίεση στη Βόρεια Κορέα, μετά τις αναφορές ότι η Πιονγκγιάνγκ στέλνει στρατεύματα να πολεμήσουν στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία.

«Εάν η Βόρεια Κορέα μπορεί να παρέμβει στον πόλεμο στην Ευρώπη, τότε η πίεση σε αυτό το καθεστώς σίγουρα δεν είναι αρκετή», αναφέρει ο Ζελένσκι σε βιντεοσκοπημένο μήνυμά του. «Είναι σαφές ότι η Πιονγκγιάνγκ, όπως και η Μόσχα, (...) δεν σέβεται την ανθρώπινη ζωή», συμπλήρωσε ο ουκρανός πρόεδρος, υπογραμμίζοντας ότι αυτή η κλιμάκωση της ρωσικής εισβολής πρέπει να σταματήσει.

Αναφορές ότι η Πιονγκγιάνγκ στέλνει στρατεύματα να πολεμήσουν στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων στην Ουκρανία έχουν κυκλοφορήσει εδώ και ημέρες, μεταξύ άλλων και από τις υπηρεσίες πληροφοριών της Νότιας Κορέας.

Ο Ζελένσκι είπε ότι το Κίεβο έχει πληροφορίες για την εκπαίδευση δύο μεραρχιών του βορειοκορεατικού στρατού, ενδεχομένως δύναμης περίπου 6.000 ανδρών έκαστη.

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν υπέγραψε συμφωνία στρατιωτικής συνεργασίας με τον βορειοκορεάτη ηγέτη Κιμ Γιονγκ Ουν κατά την επίσκεψη του ρώσου προέδρου στην Πιονγκγιάνγκ τον Ιούνιο. Μεταξύ άλλων, προβλέπει ότι κάθε πλευρά θα προσφέρει στρατιωτική βοήθεια στην άλλη σε περίπτωση που δεχθεί επίθεση από άλλη χώρα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

