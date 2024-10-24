Η Βρετανία θα απαγορεύσει την πώληση ηλεκτρονικών τσιγάρων μιας χρήσης από τον επόμενο χρόνο, ανακοίνωσε σήμερα υπουργός, σε μια προσπάθεια να περιορίσει την επιβάρυνση του περιβάλλοντος και τη χρήση τους από ανήλικους.

Οι υγειονομικές αρχές της χώρας έχουν επισημάνει τον κίνδυνο από τα ηλεκτρονικά τσιγάρα μιας χρήσης ανάμεσα στους νεαρούς ενήλικες στους οποίους είναι ελκυστικά χάρη στα πολύχρωμα σχέδια και τις φρουτώδεις γεύσεις τους, γεγονός που τα κάνει να ξεχωρίζουν στα ράφια των καταστημάτων.

Σύμφωνα με έρευνα της φιλανθρωπικής οργάνωσης ASH για το 2024, περίπου ένα στα πέντε παιδιά ηλικίας 11 με 17 ετών λένε ότι έχουν δοκιμάσει αυτό το τσιγάρο.

Στη χώρα είναι παράνομη η πώληση ηλεκτρονικών τσιγάρων που περιέχουν νικοτίνη σε άτομα κάτω των 18 ετών και απαγορεύεται επίσης οι ενήλικες να τα αγοράζουν για λογαριασμό προσώπων κάτω των 18 ετών.

Το σχέδιο απαγόρευσης των ηλεκτρονικών τσιγάρων μιας χρήσης είχε τεθεί αρχικά από την προηγούμενη κυβέρνηση των Τόρις τον Ιανουάριο, αλλά δεν εφαρμόστηκε πριν από τις εκλογές του Ιουλίου τις οποίες κέρδισε το Εργατικό Κόμμα.

Η υπουργός Πολιτισμού των Εργατικών ανακοίνωσε ότι ο αριθμός των παιδιών που ατμίζουν τριπλασιάστηκε κατά την τελευταία τριετία και τα ηλεκτρονικά τσιγάρα μιας χρήσης προκαλούν πολλά προβλήματα στο περιβάλλον.

«Ανησυχούμε όλο και περισσότερο. Ελπίζουμε ότι αυτό θα βοηθήσει να σπάσει ο κύκλος όπου τα παιδιά αποκτούν αυτή τη συνήθεια του ατμίσματος σε όλο και νεότερη ηλικία», δήλωσε η Λίζα Νάντι στο Sky News.

Η κυβερνητική Υπηρεσία Περιβάλλοντος, Τροφίμων και Αγροτικών Υποθέσεων (Defra) δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για λεπτομέρειες σχετικά με το μέτρο.

Τα μέσα ενημέρωσης της χώρας μετέδωσαν ότι η απαγόρευση πρόκειται να τεθεί σε ισχύ τον Ιούνιο.

Μια άλλη μελέτη της ASH αυτό τον χρόνο ανέφερε ότι αυτή τη χρονιά τα ηλεκτρονικά τσιγάρα μιας χρήσης ήταν ο δημοφιλέστερος τρόπος διακοπής του καπνίσματος ανάμεσα στους καπνιστές με σχεδόν τρία εκατομμύρια ανθρώπους στη Βρετανία να έχουν διακόψει το κάπνισμα μέσω ηλεκτρονικών τσιγάρων μιας χρήσης την τελευταία πενταετία.

