Περίπου 30 μαθητές δημόσιου σχολείου στο Σαντιάγο Χιλής τραυματίστηκαν χθες Τετάρτη, οι 5 πολύ σοβαρά, καθώς έφτιαχναν κοκτέιλ Μολότοφ μέσα στο εκπαιδευτικό ίδρυμα, ανακοίνωσαν οι αρχές.

«Τραυματίστηκαν πάνω από 30 μαθητές», συνόψισε ο υπουργός Παιδείας Νικολάς Κατάλδο κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου για το δραματικό συμβάν στο γυμνάσιο/λύκειο Internado Nacional Barros Arana (INBA).

Από τους τραυματίες, πέντε βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση, διευκρίνισε η υπουργός Υγείας Χιμένα Αγκιλέρα κατά τη διάρκεια της ίδιας συνέντευξης Τύπου.

«Υπό συνθήκες που δεν έχουν εξακριβωθεί ακόμη, οι μηχανισμοί αυτοί ανεφλέγησαν, προκαλώντας εγκαύματα σε μεγάλο αριθμό μαθητών που βρίσκονταν στις τουαλέτες» του σχολικού ιδρύματος, εξήγησε αξιωματικός της αστυνομίας, ο Φερνάντο Αλβορνός.

Σύμφωνα με ΜΜΕ, οι μηχανισμοί ανατινάχθηκαν το μεσημέρι, καθώς μαθητές ετοίμαζαν γιορτή ενόψει του τέλους της σχολικής χρονιάς για συμμαθητές τους που βρίσκονται στην τελευταία τάξη.

Το INBA είναι από τα αρχαιότερα και γνωστότερα δημόσια γυμνάσια και λύκεια στο Σαντιάγο.

«Τα κοκτέιλ Μολότοφ είναι όπλα», σχολίασε από την προεδρία η υπουργός Εσωτερικών Καρολίνα Τοά, υπογραμμίζοντας ότι οι αυτοσχέδιοι εμπρηστικοί μηχανισμοί αυτού του είδους δεν μπορούν να γίνονται «αποδεκτοί κατά τη διάρκεια διαδηλώσεων».

Τα τελευταία χρόνια, μαθητές του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος έχουν οργανώσει σε αρκετές περιπτώσεις διαδηλώσεις, ορισμένες από τις οποίες σημαδεύτηκαν από συγκρούσεις με την αστυνομία, για να απαιτήσουν περισσότερους πόρους για τη δημόσια παιδεία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

