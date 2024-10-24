Οι μισοί από τους μουσουλμάνους που ζουν μέσα στην ΕΕ λένε πως υφίστανται καθημερινά διακρίσεις, σύμφωνα με έκθεση που δόθηκε σήμερα Πέμπτη στη δημοσιότητα, μια κατάσταση που είχε επιδεινωθεί πριν ακόμη από την «κορύφωση του μίσους» που προκλήθηκε από τις επιθέσεις της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος.

Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν δείχνουν ότι είναι «όλο και πιο δύσκολο να είσαι μουσουλμάνος μέσα στην ΕΕ», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η εκπρόσωπος του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA) Νικόλ Ρομέν.

Από τα 9.600 πρόσωπα που ερωτήθηκαν στο διάστημα από τον Οκτώβριο 2021 ως τον Οκτώβριο 2022 σε 13 χώρες της ΕΕ, σχεδόν ένας μουσουλμάνος στους δύο είπε ότι αντιμετωπίζει ρατσισμό στην καθημερινή ζωή του, σε σύγκριση με 39% το 2016, όταν είχε πραγματοποιηθεί η προηγούμενη μελέτη.

Από τις 7 Οκτωβρίου 2023, οι μελέτες δείχνουν «μια κορύφωση του μίσους εναντίον των μουσουλμάνων», που τροφοδοτείται από τη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, προσθέτει η Ρομέν.

Τον Ιούλιο, ο οργανισμός αυτός της ΕΕ που έχει την έδρα του στη Βιέννη, είχε δημοσιοποιήσει μια μελέτη για την «ανερχόμενη πλημμυρίδα του αντισημιτισμού».

Η Αυστρία (71%) και η Γερμανία (68%) είναι οι δύο χώρες στις οποίες διαμαρτύρονται περισσότερο ότι είναι θύματα ρατσισμού. Η Γαλλία βρίσκεται στο 39%, ενώ η Ισπανία και η Σουηδία έχουν τα καλύτερα αποτελέσματα.

Ιδιαίτερα στην αγορά εργασίας και στην αναζήτηση στέγης, η έρευνα κάνει λόγο για μια «κάθετη άνοδο» των διακρίσεων, με τις γυναίκες που φορούν ενδύματα με βάση τη θρησκεία τους να είναι πιο εκτεθειμένες απ' ό,τι αυτές που δεν τα φορούν, όπως και από τους άνδρες.

Σύμφωνα μ' αυτή τη μελέτη, «οι μουσουλμάνοι γίνονται στόχοι όχι μόνο εξαιτίας της θρησκείας τους, αλλά επίσης για το χρώμα του δέρματός τους και για την εθνοτική ή μεταναστευτική προέλευσή τους».

«Σχεδόν οι μισοί πιστεύουν πως η τελευταία σύλληψή τους οφειλόταν στο φυλετικό προφίλ τους» και ήταν παράνομη, ενώ είναι «τρεις φορές πιθανότερο απ' ό,τι ο γενικός πληθυσμός να εγκαταλείψουν πρόωρα το σχολείο».

Μπροστά σ' αυτά τα «ανησυχητικά» συμπεράσματα, ο FRA συνιστά στην ΕΕ να επικεντρώσει στην αντιμετώπιση του ρατσισμού εναντίον των μουσουλμάνων, ο οποίος «επιδεινώνεται», σύμφωνα με την πρόεδρο του οργανισμού Σίρπα Ραούτιο, «από μια ρητορική απανθρωποίησης την οποία παρατηρούμε σε όλη την ήπειρο».

Οι μουσουλμάνοι αντιπροσωπεύουν τη δεύτερη σε μέγεθος θρησκευτική ομάδα της ΕΕ και 26 εκατομμύρια ζουν στο έδαφός της, σύμφωνα με τις πιο πρόσφατες εκτιμήσεις του Pew Research Center, που χρονολογούνται από το 2016, δηλαδή αποτελούν το 5% του συνολικού πληθυσμού. Οι περισσότεροι κατοικούν στη Γαλλία και τη Γερμανία.

Ο αριθμός αυτός «έχει αυξηθεί σημαντικά αυτά τα τελευταία χρόνια εξαιτίας των προσώπων που διαφεύγουν από τις συγκρούσεις στο Αφγανιστάν, το Ιράκ και τη Συρία», υπογραμμίζεται στην έκθεση.

Η πρώτη έκθεση του Οργανισμού Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της ΕΕ είχε συνοδευθεί από τη δημιουργία από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή της θέσης του συντονιστή της μάχης εναντίον του μίσους κατά των μουσουλμάνων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.