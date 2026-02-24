Σαφή προειδοποίηση προς τα καρτέλ ναρκωτικών στο Μεξικό απηύθυνε την Τρίτη ο Λευκός Οίκος, επισημαίνοντας ότι δεν πρέπει να προβούν σε αντίποινα για την εξόντωση του «Ελ Μέντσο».

«Τα καρτέλ θα πρέπει να γνωρίζουν ότι πρέπει "να μην απλώσουν χέρι" (not to lay a finger) σε κανέναν Αμερικανό, διαφορετικά θα υποστούν σοβαρές συνέπειες υπό την κυβέρνηση Τραμπ» τονίζει ο Λευκός Οίκος.

Η κυβέρνηση Τραμπ έχει ήδη προχωρήσει στη διαδικασία χαρακτηρισμού των μεγάλων καρτέλ (όπως το Sinaloa και το CJNG) ως Ξένων Τρομοκρατικών Οργανώσεων (FTOs). Αυτό επιτρέπει τη χρήση στρατιωτικών μέσων και τη δέσμευση περιουσιακών στοιχείων παγκοσμίως.

Ο πρόεδρος Τραμπ κατέστησε σαφές ότι η δολοφονία του Ελ Μέντσο είναι μόνο η αρχή. Με την απειλή της χρήσης δυνάμεων των ΗΠΑ επί μεξικανικού εδάφους (κάτι που η Πρόεδρος του Μεξικού Sheinbaum προσπαθεί να αποφύγει μέσω της αυξημένης συνεργασίας), η Ουάσιγκτον δείχνει ότι δεν θα διστάσει να επέμβει αν κινδυνεύσουν Αμερικανοί.

Πηγή: skai.gr

