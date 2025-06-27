Ο γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας Μέτε-Μάριτ ερευνάται για 23 αδικήματα, συμπεριλαμβανομένων τριών βιασμών, σύμφωνα με την αστυνομία.

Ο Marius Borg Høiby, γιος της πριγκίπισσας από προηγούμενη σχέση, βρίσκεται υπό έρευνα από τη σύλληψή του στις 4 Αυγούστου 2024. Μετά την είδηση ότι ήταν ύποπτος για επίθεση κατά της φίλης του, προέκυψε σωρεία καταγγελιών εναντίον του.

Ο 27χρονος φέρεται ως ύποπτος για «σεξουαλική επαφή με άτομο που ήταν αναίσθητο ή ανίκανο να αντισταθεί σε αυτή την πράξη», ανέφερε η αστυνομία τον Αύγουστο σε ανακοίνωσή της.

Πηγή: skai.gr

