Συνελήφθη ως ύποπτος για βιασμό ο γιος της πριγκίπισσας της Νορβηγίας

Η νορβηγική αστυνομία ανακοίνωσε την Τρίτη ότι συνέλαβε τον Μάριους Μποργκ Χοϊμπί, γιο της πριγκίπισσας Μέτε Μάριτ της Νορβηγίας, ως ύποπτο για βιασμό.

Γεννημένος από μια σχέση πριν από τον γάμο της μητέρας του το 2001 με τον διάδοχο Χάακον της Νορβηγίας, ο 27χρονος συνελήφθη το βράδυ της Τρίτης.

Ο 27χρονος φέρεται ως ύποπτος για «σεξουαλική επαφή με άτομο που ήταν αναίσθητο ή ανίκανο να αντισταθεί σε αυτή την πράξη», ανέφερε η αστυνομία σε ανακοίνωσή της.

Πηγή: skai.gr

