Σχέδιο να συνεισφέρουν από κοινού το ποσό των 430 εκατ. ευρώ στον νέο μηχανισμό του ΝΑΤΟ που συστάθηκε με στόχο την αγορά όπλων για την Ουκρανία ανακοίνωσαν την Τρίτη η Νορβηγία, Σουηδία και Δανία, ακολουθώντας την Ολλανδία που έκανε εχθές την πρώτη συνεισφορά, καθώς εντείνεται η προσπάθεια των συμμάχων του Κιέβου να βοηθήσουν περισσότερο την Ουκρανία να αντισταθεί στην επίθεση της Ρωσίας.

Η κοινή συνεισφορά τους στον μηχανισμό «Λίστα Προτεραιότητας Απαιτήσεων για την Ουκρανία», ο οποίος συμφωνήθηκε με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ τον προηγούμενο μήνα, θα περιλαμβάνει υποστήριξη για την «αεροπορική άμυνα, τα πυρομαχικά και άλλο βασικό εξοπλισμό της Ουκρανίας», ανέφερε το δελτίο τύπου της νορβηγικής κυβέρνησης.

Οι λεπτομέρειες του πακέτου ωστόσο δεν θα δημοσιοποιηθούν για λόγους ασφαλείας, όπως αναφέρεται.

Η Σουηδία θα καταβάλει τη μεγαλύτερη συνεισφορά, άνω των 230 εκατ. ευρώ, η Νορβηγία θα συνεισφέρει περίπου 120 εκατ. ευρώ και η Δανία περίπου 80 εκατ. ευρώ, σύμφωνα με όσα ανακοινώθηκαν.

Ο υπουργός Άμυνας της Νορβηγίας, Τόρε Ο. Σάντβικ, δήλωσε ότι το νέο πακέτο έως στόχο να διασφαλίσει ότι η Ουκρανία «θα λάβει γρήγορα τον εξοπλισμό που χρειάζεται» για να αμυνθεί απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα.

Ταυτόχρονα, οι Σουηδοί υπουργοί παρουσίασαν το περίγραμμα της συμφωνίας σε συνέντευξη Τύπου στη Στοκχόλμη.

Στην εναρκτήρια δήλωσή της, η αναπληρώτρια πρωθυπουργός και υπουργός Ενέργειας και Βιομηχανίας Έμπα Μπους επέμεινε ότι «ο σκοπός της Ουκρανίας είναι και δικός μας σκοπός», επισημαίνοντας την ανάγκη να συνεχιστεί η υποστήριξη της Ουκρανίας εν μέσω των συνεχιζόμενων ρωσικών επιθέσεων.

Ο υπουργός Άμυνας Πολ Γιόνσον πρόσθεσε ότι οι συνεχιζόμενες επιθέσεις καταδεικνύουν τη μηδαμινή πρόθεση της Ρωσία να τερματίσει τον πόλεμο.

Υπενθυμίζεται ότι η κοινή συνεισφορά που ανακοίνωσαν η Νορβηγία, η Σουηδία και η Δανία είναι η δεύτερη στον νέο μηχανισμό του ΝΑΤΟ, μετά από την της Ολλανδίας, που ανακοίνωσε εχθές ότι θα συνεισφέρει περίπου 500 εκατ. ευρώ για την αγορά αμερικανικά όπλα που θα διατεθούν στην Ουκρανία.

Ευχαριστήριο μήνυμα Ρούτε

Ο γενικός γραμματέας του NATO, Μαρκ, χαιρέτισε την ανακοίνωση των τριών χωρών, που θα βοηθήσουν όπως δήλωσε να ενισχυθούν οι παραδόσεις στρατιωτικού εξοπλισμού στην Ουκρανία.

«Είμαι ευγνώμων στη Δανία, τη Νορβηγία και τη Σουηδία για την άμεση ανταπόκρισή τους να χρηματοδοτήσουν ένα πακέτο αμερικανικής στρατιωτικής βοήθειας για την Ουκρανία. Θα βοηθήσει να αποσταλούν εξοπλισμός που σώζει ζωές και κρίσιμα εφόδια στην πρώτη γραμμή του μετώπου, ενισχύοντας την Ουκρανία και βοηθώντας την να αποτρέψει την επιθετικότητα επιδιώκοντας διαρκή ειρήνη.

Εχθές ο επικεφαλής του ΝΑΤΟ, χαιρετίζοντας τη συνεισφορά της Ολλανδίας είχε προαναγγείλει ότι αναμένει σύντομα ανάλογες ανακοινώσεις και από άλλα μέλη της Συμμαχίας.

Ζελένσκι: Μέσω των κοινών προσπαθειών μας διασφαλίζουμε ότι η ειρήνη θα επικρατήσει

Επιστρέφοντας στην Ουκρανία, ο πρόεδρος της χώρας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, χαιρέτισε το πακέτο στρατιωτικής βοήθειας ύψους 430 εκατ. ευρώ που συνέταξαν η Δανία, η Νορβηγία και η Σουηδία, λέγοντας ότι θα «ενισχύσει σημαντικά την ικανότητά μας να προστατεύουμε ζωές».

«Αυτά τα βήματα αποτελούν μια νέα, πραγματική βάση για μακροπρόθεσμη ασφάλεια σε όλη την Ευρώπη. Η Ρωσία δεν θα μετατρέψει ποτέ την Ευρώπη σε ήπειρο πολέμου και ακριβώς μέσω των κοινών μας προσπαθειών διασφαλίζουμε ότι η ειρήνη θα επικρατήσει», είπε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.