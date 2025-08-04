Η Ολλανδία θα είναι ο πρώτος συνεισφέρων στον νέο μηχανισμό χρηματοδότησης του ΝΑΤΟ που συστάθηκε με στόχο την αγορά όπλων από τις ΗΠΑ και την προμήθειά τους στην Ουκρανία που έχει στόχο να στηρίξει την προσπάθεια του Κιέβου να αμυνθεί στις εντεινόμενες επιθέσεις της Ρωσίας.

Όπως ανακοίνωσε τη Δευτέρα το υπουργείο Άμυνας της χώρας, η Ολλανδία θα καταβάλλει το ποσό των 500 εκατ. ευρώ (578 εκατ. δολαρίων) στον μηχανισμό «Λίστα Προτεραιότητας Απαιτήσεων Ουκρανίας» (PURL).

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε τον προηγούμενο μήνα ότι οι ΗΠΑ θα προμηθεύσουν όπλα στην Ουκρανία, τα οποία θα πληρώσουν οι Ευρωπαίοι, αλλά δεν παρείχε λεπτομέρειες για το πώς θα λειτουργήσει αυτός ο μηχανισμός.

Το Reuters ανέφερε την Παρασκευή ότι οι χώρες του ΝΑΤΟ, η Ουκρανία και οι ΗΠΑ αναπτύσσουν έναν νέο μηχανισμό χρηματοδότησης όπλων για την Ουκρανία.

Ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, επαίνεσε την Ολλανδία για την απόφασή της να πρωτοστατήσει στην προσπάθεια.

«Είναι υπέροχο που βλέπω την Ολλανδία να αναλαμβάνει την πρωτοβουλία και να χρηματοδοτεί το πρώτο πακέτο αμερικανικού στρατιωτικού εξοπλισμού για την Ουκρανία στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας του ΝΑΤΟ για τη Λίστα Προτεραιοτήτων Απαιτήσεων για την Ουκρανία», έγραψε σε ανάρτησή του στο Χ ο Ρούτε και πρόσθεσε:

«Ευχαριστώ τους Συμμάχους που παρέχουν στην Ουκρανία τον εξοπλισμό που χρειάζεται επειγόντως για να αμυνθεί απέναντι στη ρωσική επιθετικότητα. Αναμένω σύντομα περαιτέρω σημαντικές ανακοινώσεις από άλλους Συμμάχους».

Great to see the Netherlands taking the lead and funding the first package of US military equipment for Ukraine under NATO’s Prioritised Ukraine Requirements List initiative. I thank Allies for getting Ukraine the equipment it urgently needs to defend against Russian aggression.… — Mark Rutte (@SecGenNATO) August 4, 2025

Παράλληλα, ο επικεφαλής της Συμμαχίας δήλωσε ότι έχει στείλει επιστολές σε όλα τα μέλη του ΝΑΤΟ προτρέποντάς τα να στηρίξουν την πρωτοβουλία και πρόσθεσε ότι αναμένει να υπάρξουν σημαντικές ανακοινώσεις σύντομα.

Την κίνηση του Άμστερνταμ χαιρέτισε και ο πρέσβης των ΗΠΑ στο ΝΑΤΟ, Μάθιου Γουίτακερ, σημειώνοντας ότι η Ολλανδία είναι η πρώτη από πολλούς που θα ακολουθήσεις. Εκτίμησε και αυτός ότι τις επόμενες εβδομάδες θα υπάρξουν σημαντικές ανακοινώσεις επί του θέματος.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.