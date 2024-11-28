Πριν από περίπου 5,5 χρόνια συνέβη το αδιανόητο. Ο εμβληματικός καθεδρικός ναός της Notre Dame (Παναγία των Παρισίων) τυλίχτηκε στις φλόγες, με αποτέλεσμα ένα σημαντικό του τμήμα να καεί ολοσχερώς. Από ένα λάθος, μία κακή στιγμή, στο σημείο που γίνονταν εργασίες ανακαίνισης, προκάλεσε μία τεράστια καταστροφή και παγκόσμιο σοκ. Πέρασαν 5,5 χρόνια από τότε και πλέον έφτασε η στιγμή να επαναλειτουργήσει. Αύριο Παρασκευή (29/11), ο Εμανουέλ Μακρόν θα αναλάβει τον ρόλο του... ξεναγού, και σε μία τηλεοπτική περιοδεία, ο Γάλλος πρόεδρος παρουσιάσει για πρώτη φορά εικόνες από το εσωτερικό του ανακαινισμένου ναού, σηματοδοτώντας επί της ουσίας, την επαναλειτουργία του.

Η καταστροφική πυρκαγιά το 2019 στον γοτθικό καθεδρικό ναό είχε προκαλέσει παγκόσμια σοκ. Οι εικόνες της Παναγίας των Παρισίων να φλέγεται, είχε στιγματίσιε όχι μόνο τους Γάλλους, αλλά εκατομμύρια ανθρώπους σε όλον τον πλανήτη. Οι εργασίες για την ανακατασκευή του ξεκίνησαν αμέσως.

Χρειάστηκε να δαπανηθούν πάνω από 700 εκατομμύρια ευρώ και να εργαστούν νύχτα και μέρα 1.300 εργάτες, προκειμένου το έργο να ολοκληρωθεί και η εμβληματική Παναγία των Παρισίων να έτοιμη να ανοίξει τις πύλες της ξανά στο κοινό.

Ο Εμανουέλ Μακρόν και η σύζυγός του Μπριζίτ, παραμερίζουν για λίγες ώρες τις βαριές πολιτικές υποχρεώσεις τους και «ταξιδεύουν» τη Γαλλία και τον κόσμο, σε μία άλλη εποχή. Μας δείχνουν για πρώτη φορά το εσωτερικό του ναού. Όσοι -λίγοι- τυχεροί έχουν εισέλθει στον Ναό, έχουν δηλώσει ότι η εμπειρία προκαλεί δέος.

Τα επίσημα εγκαίνια του ανακαινισμένου ναού της Notre Dame είναι προγραμματισμένα για τις 7 Δεκεμβρίου. Έως τότε, μία πρώτη εντύπωση μπορούμε να έχουμε από την «ξενάγηση» του προεδρικού ζεύγους της Γαλλίας.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.