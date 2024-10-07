«Είναι τεράστιο! Είναι σεισμός!». Αυτή ήταν η πρώτη αντίδραση του Γκάρι Ράβκιν στο δημόσιο σουηδικό ραδιόφωνο SR τα πρώτα λεπτά μετά την ανακοίνωση της επιτροπής του Νόμπελ που βράβευσε τον ίδιο και τον συμπατριώτη του, Βίκτορ Αμπρος, για την ανακάλυψη του microRNA.

«Ο σκύλος δεν καταλαβαίνει γιατί είναι νύχτα έξω κι εμείς τρέχουμε πάνω κάτω στο σπίτι».

Η επιτροπή Νόμπελ ξύπνησε τον 72χρονο Αμερικανό βιολόγο τα χαράματα λόγω της διαφοράς της ώρας και αυτός υποσχέθηκε ότι θα παραστεί να το γιορτάσει στην τελετή απονομής στις 10 Δεκεμβρίου στην Στοκχόλμη.

«Εχουμε πάει πολλές φορές στην γιορτή των Νόμπελ. Κανείς δεν φαντάζεται ότι μια ομάδα επιστημόνων μπορεί να είναι γλεντζέδες, αλλά έτσι είναι στην πραγματικότητα».

Ο δεύτερος βραβευμένος, ο Βίκτορ Αμπρος, ήταν ομοίως ενθουσιώδης.

«Ουάου! Είναι απίστευτο! Δεν το ήξερα», δήλωσε στον δημοσιογράφο του δικτύου SR.

Ο Βίκτορ Αμπρος, που θεωρεί ότι είναι «καταπληκτικό» που θα μοιραστεί το Νόμπελ με τον Ράβκιν, δήλωσε: «Κάναμε τις ανακαλύψεις μας ο καθένας στο εργαστήριό του που συνέβαλαν στην κατανόησή μας για τα microRNA».



