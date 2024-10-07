Με τη μεγάλη Σύνοδο Κορυφής για την υποστήριξη της Ουκρανίας να λαμβάνει χώρα σε μια εβδομάδα στην αμερικανική βάση του Ραμστάιν στη Γερμανία, με την παρουσία του προέδρου Μπάιντεν, του καγκελαρίου Σόλτς και πολλών άλλων ηγετών και συμμάχων του ΝΑΤΟ, η Άγκυρα μέχρι στιγμής δεν έχει ανακοινώσει τη συμμετοχή της. Ωστόσο, η εφημερίδα Μιλιέτ κυκλοφορεί σήμερα με την είδηση ότι ο καγκελάριος Σόλτς πρόκειται να επισκεφθεί την Άγκυρα μέσα στον Οκτώβριο. Το άρθρο τονίζει τους στενούς δεσμούς των δύο χωρών σε οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα, παρά τις διαφωνίες τους στην εξωτερική πολιτική και τη γερμανική υποστήριξη σε τρομοκρατικές - κατά την Τουρκία - οργανώσεις, όπως του Φετουλάχ Γκιουλέν και του PKK. Το άρθρο προέβαλε την επίσκεψη του Γερμανού προέδρου Σταϊνμάγιερ τον Απρίλιο με την ευκαιρία της 100ής επετείου των διμερών διπλωματικών σχέσεων. Η τελευταία συνάντηση Ερντογάν και καγκελαρίου Σολτς έγινε στο «Τουρκικό Σπίτι» στη Νέα Υόρκη στις 23 Σεπτεμβρίου στο πλαίσιο της Εβδομάδας του ΟΗΕ.



Η Μιλιέτ αποδίδει την πηγή της πληροφορίας για την επίσκεψη Σολτς στην Άγκυρα, στον Τούρκο Υπουργό Εμπορίου Ομέρ Μπόλατ που συμμετείχε στην 5η Σύνοδο της Μικτής Επιτροπής Οικονομίας και Εμπορίου Τουρκίας-Γερμανίας με τον Γερμανό Αναπληρωτή Καγκελάριο και Υπουργό Οικονομίας Ρόμπερτ Χάμπεκ στο Βερολίνο στις 28 Σεπτεμβρίου. Ο Μπόλατ ανακοίνωσε ότι ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς θα επισκεφθεί την Τουρκία τον Οκτώβριο. Κατά την επίσκεψη, σύμφωνα με την Μιλιέτ, θα συζητηθούν περιφερειακά ζητήματα, ιδίως οι ισραηλινές επιθέσεις και ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας, η διαδικασία της πλήρους ένταξης της Τουρκίας στην ΕΕ, η επικαιροποίηση της συμφωνίας για την Τελωνειακή Ένωση και η απελευθέρωση της βίζας εισόδου για Τούρκους πολίτες. Εξετάζεται δε μια ταχεία διαδικασία για «fast track» βίζα για επιχειρηματίες. Επίκεντρο της οι Γερμανικές κυρώσεις στην τουρκική αμυντική βιομηχανία, ιδιαίτερα στην αγορά από την Τουρκία των Eurofighter.

