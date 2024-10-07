Νόμπελ Ιατρικής: Στους Βίκτορ Άμπρος και Γκάρι Ρούβκουν

Το Νόμπελ Ιατρικής για το 2024 απονεμήθηκε σήμερα στους Βίκτορ Άμπρος και Γκάρι Ρούβκουν (Victor Ambros και Gary Ruvkun), για την ανακάλυψη του microRNA και τον ρόλο του στη μετα-μεταγραφική γονιδιακή ρύθμιση.

The 2024 #NobelPrize in Physiology or Medicine has been awarded to Victor Ambros and Gary Ruvkun for the discovery of microRNA and its role in post-transcriptional gene regulation.

«Οι δύο βολόγοι μελέτησαν έναν σχετικά απλό στρογγυλό σκουλήκι μήκους 1 mm, τον C. elegans.

Παρά το μικρό του μέγεθος, το C. elegans διαθέτει πολλούς εξειδικευμένους τύπους κυττάρων, όπως νευρικά και μυϊκά κύτταρα που βρίσκονται επίσης σε μεγαλύτερα, πιο πολύπλοκα ζώα, καθιστώντας το ένα χρήσιμο μοντέλο για τη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο αναπτύσσονται και ωριμάζουν οι ιστοί σε πολυκύτταρους οργανισμούς. Διαβάστε πώς οι έρευνες των βραβευθέντων ιατρικής του 2024 για τον C. elegans αποκάλυψαν μια εντελώς νέα διάσταση στη γονιδιακή ρύθμιση» αναφέρει η Επιτροπή των Βραβείων Νόμπελ.

This year’s medicine laureates Victor Ambros and Gary Ruvkun studied a relatively unassuming 1 mm long roundworm, C. elegans.



Despite its small size, C. elegans possesses many specialised cell types such as nerve and muscle cells also found in larger, more complex animals,

Ο Βίκτορ Άμπρος (γεννημένος το 1953 στο Νιου Χάμσαϊρ ) είναι Αμερικανός αναπτυξιακός βιολόγος - καθηγητής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Μασαχουσέτης - που ανακάλυψε το πρώτο γνωστό microRNA (miRNA).

Ο Γκάρι Ρούβκουν (γεννημένος το 1952 στην Καλιφόρνια ) είναι Αμερικανός μοριακός βιολόγος στο Γενικό Νοσοκομείο της Μασαχουσέτης και καθηγητής γενετικής στην Ιατρική Σχολή του Χάρβαρντ στη Βοστώνη.

Ο Ρούβκουν ανακάλυψε τον μηχανισμό με τον οποίο το lin-4 , το πρώτο microRNA (miRNA) που ανακαλύφθηκε από τον Βίκτορ Άμπρος, ρυθμίζει τη μετάφραση των αγγελιαφόρων RNA μέσω ατελούς ζεύγους βάσεων και ανακάλυψε το δεύτερο miRNA, let-7.

«Το βραβείο Νόμπελ της φετινής χρονιάς ανταμείβει δύο επιστήμονες για την ανακάλυψη μίας θεμελιώδους αρχής που διέπει την ρύθμιση της δραστηριότητας των γονιδίων», αναφέρεται στην ανακοίνωση της επιτροπής.

«Η επαναστατική τους ανακάλυψη αποκάλυψε μία τελείως νέα αρχή της ρύθμισης της γονιδιακής έκφρασης που αποδεικνύεται κρίσιμης σημασίας για τους πολυκύτταρους οργανισμούς, περιλαμβανομένων των ανθρώπων», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

